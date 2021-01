Que vous en ayez déjà ou que vous n’ayez pas encore eu le plaisir, c’est maintenant le bon moment pour regarder High School Musical: The Musical: La série.

Pourquoi demandes-tu? Aucune vraie raison, à part le fait que c’est une très bonne émission et qu’elle est actuellement en streaming sur Disney +.

Cela peut ne pas jouer Zac Efron ou Vanessa Hudgens et il peut avoir un titre déroutant, mais nous vous le promettons, c’est bien. Très bien. C’est tellement bon que tout le monde en parle plus d’un an après la première de la première saison, avec un coup de projecteur particulier sur des stars très talentueuses Olivia Rodrigo et Joshua Bassett, qui sont essentiellement les nouvelles Gabriella et Troy. C’est gros sur TikTok en ce moment, et vous savez si c’est gros sur TikTok, c’est gros.

Bien sûr, la raison pour laquelle tout le monde en parle est parce qu’Olivia a sorti une chanson incroyable qui semble parler de la façon dont Josh l’a quittée pour Sabrina Carpenter juste au moment où elle était sur le point d’obtenir enfin son permis de conduire, mais cela ne signifie pas que le spectacle en lui-même ne vaut pas vraiment la peine. Si vous avez entendu la chanson « Permis de conduire », vous avez entendu certains des talents que l’on trouve ici.

Il y a beaucoup plus d’où cela vient, y compris une autre chanson quelque peu dévastatrice sur le plan émotionnel écrite par Olivia.