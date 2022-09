Dans la nature, la seule règle à respecter est la survie du plus fort. La dynamique des jeux de pouvoir joue un rôle énorme dans la faune. Certaines vidéos et documentaires montrent clairement aux téléspectateurs que les animaux vivant dans la jungle doivent lutter pour protéger leur territoire et se protéger d’être la proie des autres.

Récemment, une vidéo qui capture parfaitement la brutalité de la nature montre une lionne arrachant une proie de la bouche d’un guépard. La vidéo choquante a été partagée sur Instagram par un compte nommé Lions Habitat.

Le visuel désormais viral met en scène une lionne se précipitant vers un guépard pour arracher le repas de ce dernier. D’après la vidéo, il semble que la lionne ait regardé le guépard pendant longtemps avant de planifier de se précipiter sur lui. Le guépard a été aperçu en train d’apprécier sa proie, inconscient de l’attaque.

Cependant, à la grande incrédulité des internautes, la lionne se précipite vers le guépard et se jette sur son adversaire. Après une bagarre terrifiante entre deux des carnivores les plus dangereux de la forêt, la lionne sort victorieuse.

Le guépard, acceptant sa défaite, fuit la scène alors que la lionne célèbre sa victoire en attrapant la proie.

Internet n’en croyait pas ses yeux devant ce spectacle choquant et a atterri sur les commentaires pour partager ses opinions. “Les guépards sont les plus faibles d’entre eux, les chasseurs. Tout le monde profite de leurs chasses », a écrit un utilisateur. Un autre a fait remarquer: “Heureusement que la lionne était dans le repas et pas le guépard… un lion mâle l’aurait sûrement tué.”

Ce n’était pas la première fois que les utilisateurs étaient abasourdis par de telles batailles d’animaux. Dans une autre vidéo virale sur la faune, un léopard a été vu en train de chasser un énorme crocodile.

