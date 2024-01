Le moment du Brexit en Afrique de l’Ouest. : RADIO NATIONALE PUBLIQUE

basculer la légende Hama Boureima/AFP via Getty Images

Hama Boureima/AFP via Getty Images

LAGOS, Nigeria – Le Niger, le Mali et le Burkina Faso, trois pays dirigés par des juntes militaires, submergés par des insurrections jihadistes et une série de coups d’État ces dernières années, ont rompu cette semaine leurs liens avec les pays régionaux d’Afrique de l’Ouest et ont quitté le bloc régional appelé CEDEAO.

Cela a été annoncé dimanche avant d’être communiqué par les voies diplomatiques officielles, prenant par surprise les dirigeants voisins, aggravant ainsi une crise régionale. Pendant plusieurs mois, les trois pays sont restés rebelles, confrontés à un siège de sanctions et à des pressions diplomatiques de la CEDEAO, soutenues par la France et les États-Unis, pour revenir à la démocratie.

Mais les tensions ont maintenant conduit à une scission que certains experts ont comparée au « Brexit », lorsque le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne, en raison des profondes implications pour des millions de personnes dans la région.

Qu’est-ce que la CEDEAO ?

Le Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest est un bloc régional de 15 nations créé en 1975. Chaque pays prend à tour de rôle la tête du bloc, avec la puissance économique de la région, le Nigeria, actuellement aux commandes.

L’objectif de la CEDEAO est de promouvoir la coopération et le commerce régionaux, en offrant des voyages sans visa à travers la région dans le but d’élever « le niveau de vie de ses peuples et de maintenir et renforcer la stabilité économique ».

Elle joue également un rôle clé dans le maintien de la paix dans une partie très instable du continent et constitue un partenaire clé en matière de sécurité pour l’Occident, y compris les États-Unis.



Pourquoi le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont-ils quitté le bloc ?

Une vague de neuf coups d’État militaires au cours des dernières années, décrite par certains dirigeants comme une contagion, a plongé la région dans une crise politique. Au cœur de celui-ci se trouvent trois pays du Sahel – la bande semi-aride qui s’étend d’un océan à l’autre, au sud du désert du Sahara. Le Mali a connu deux coups d’État : en 2020 et 2021, le Burkina Faso en a connu deux en l’espace d’un an en 2022 et enfin le Niger, l’été dernier.

En réponse, la CEDEAO a suspendu ces trois pays du bloc et a imposé de sévères sanctions au Mali et au Niger après le coup d’État de juillet dernier. Les frontières et l’espace aérien du Niger ont été fermés, le commerce a été bloqué, ce qui a entraîné une flambée des prix des denrées alimentaires tout en empêchant l’entrée dans le pays des médicaments dont on a un besoin urgent. La CEDEAO a même menacé d’intervenir militairement si le président nigérien Mohamed Bazoum n’était pas libéré de son assignation à résidence.

Mais la position de ces régimes n’a fait que se durcir. Bazoum reste en détention. Tous trois ont menacé de répondre à toute menace militaire provenant de la région, ce qui n’a jamais eu lieu. Ils se sont ensuite retirés d’une force internationale mise en place pour combattre les islamistes dans la région, connue sous le nom de G5, et à la fin de l’année dernière, ils ont formé un pacte de défense mutuelle. Alliance des États du Sahel (AES).

Enfin, dimanche, le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont publié une déclaration commune lors d’une émission télévisée coordonnée. annonces. Ils ont déclaré leur retrait immédiat du bloc régional, accusé la CEDEAO d’être influencée par des « puissances étrangères » et déclaré que leur retrait de l’union était « effectif immédiatement ». Ils ont déclaré que les sanctions qui leur étaient imposées étaient « illégitimes, inhumaines et irresponsables ».

Ce retrait marque un nouveau chapitre des crises en Afrique de l’Ouest, une région en proie à l’instabilité politique et à la montée de la violence depuis qu’une insurrection jihadiste a éclaté au Mali en 2012 et s’est propagée aux pays voisins.

Quelle a été la réponse à cela dans la région ?

Lundi, le Nigeria, qui préside actuellement le bloc, a publié une déclaration exprimant sa tristesse face à cette décision. “Le Nigeria a travaillé sincèrement et de bonne foi pour tendre la main à tous les membres de la famille de la CEDEAO et résoudre les problèmes rencontrés”, indique le communiqué.

Pourtant, au Nigeria, la scission a conduit à un examen minutieux de la direction du bloc par le président Bola Tinubu depuis son élection en mai dernier, selon Afolabi Adekaiyaoja, analyste politique au Nigeria. Centre pour la démocratie et le développement au Nigerianombreux sont ceux qui remettent désormais en question l’efficacité du leadership nigérian.

“Lorsque le président Tinubu a été nommé président de la CEDEAO, il a terminé son discours en disant que le Nigeria était de retour, mais la question demeure désormais : dans quelle mesure le Nigeria a-t-il été efficace dans la direction des affaires de la CEDEAO ?”

La menace d’une intervention militaire contre le Niger par la CEDEAO, une démarche soutenue par la France, a marqué une approche plus combative. Mais la menace n’a fait que galvaniser des milliers de personnes à descendre dans les rues de Niamey, la capitale nigérienne, pour soutenir la junte. Les sanctions ont également alimenté le ressentiment, selon Ulf Laessingdirecteur des programmes régionaux Sahel à la Fondation Konrad Adenauer au Mali.

“Les sanctions contre le Niger se sont retournées contre lui de façon spectaculaire. L’idée était celle de la CEDEAO et de certains pays occidentaux comme la France, selon laquelle ils pourraient forcer le gouvernement militaire à quitter le pouvoir si vous imposiez un embargo commercial total contre le pays”, a-t-il déclaré, mais cela a eu lieu. l’effet inverse.

“Les sanctions ne parviennent jamais à influencer les politiciens. Elles frappent toujours les mauvaises personnes, les pauvres.”



Quel sera l’impact de cette décision sur ces pays qui, jusqu’à présent, dépendaient fortement de la CEDEAO pour leurs échanges commerciaux ?

Laessing a comparé la décision des trois pays enclavés de se séparer comme une scission majeure, comparable au Brexit, lorsque le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne, car l’impact économique sera dramatique.

“Le Mali, le Burkina Faso et le Niger dépendent des importations et des biens de consommation en provenance des ports ouest-africains comme Dakar, Abidjan et Lagos”, a déclaré Laessing. “S’ils quittent maintenant la CEDEAO, il sera difficile de maintenir l’approvisionnement.”

Malgré cela, la décision de quitter le bloc a été une décision largement populaire, a-t-il expliqué, prise par des chefs militaires désireux de rester au pouvoir. Ils ont succédé à des gouvernements alliés de la France, un ancien dirigeant colonial profondément impopulaire, largement considéré comme ayant trop d’influence, voire de contrôle, sur leurs anciennes colonies, et ont noué des liens plus étroits avec la Russie.

“Ils sont probablement également encouragés par la Russie à quitter la CEDEAO”, a déclaré Laessing. Le groupe paramilitaire russe Wagner était très actif dans la région avant d’être dissous.

Mais la décision est également à double tranchant. Des conditions économiques instables pourraient à terme entraîner davantage de pression sur les régimes militaires, qui luttent déjà pour contenir l’insécurité…