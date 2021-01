Le moment dramatique où deux frères et sœurs de surfeurs professionnels australiens se sont heurtés à des vagues difficiles pour sauver une femme traînée en mer a été filmé.

Les frères et sœurs de la star australienne du surf, Tyler, 27 ans, et Mikey Wright, 24 ans, ont sauvé conjointement un compagnon de plage qui a été emporté dans les récifs rocheux de Ke Iki Beach à Hawaï le soir du Nouvel An.

Dans une vidéo dramatique publiée en ligne, on peut entendre Mikey dire « ils doivent être sauvés » alors qu’il courait sur la plage et plongeait tête la première dans les eaux agitées.

Mickey Wright (photo, au centre) a sauvé une femme qui avait été entraînée dans les vagues le soir du Nouvel An

Tyler et Mickey Wright (photo) ont courageusement traîné la femme malade sur le rivage

Tyler (photo de gauche) et Mikey Wright (photo de droite) ont sauvé conjointement un compagnon de plage qui a été emporté dans les récifs rocheux de Ke Iki Beach

La championne de surf a finalement atteint la femme dans le surf implacable alors qu’elle continuait à la submerger et à la frapper avec de fortes vagues.

Le couple a ensuite été largué par quelques vagues avant de regagner le rivage en toute sécurité au soulagement des spectateurs.

Le duo de surf a été vivement félicité pour son sauvetage en ligne réussi, notamment par la légende du surf Mick Fanning.

«Wow, ça pourrait vraiment mal finir !! Bien joué », a déclaré M. Fanning.

«Sérieusement, c’est insensé. Bravo à vous deux! », A écrit un utilisateur.

Les deux pros du surf australiens ont fait resuce la plage spectaculaire à Hawaï le soir du Nouvel An

«Cela aurait pu mal finir. C’est bien que vous soyez tous les deux là », a déclaré un autre.

Mikey a participé aux Pipeline Masters le mois dernier et Tyler est récemment entrée dans l’histoire en remportant la première place au Roxy Pro at Pipeline le mois dernier.