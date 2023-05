Le moment des «portes coulissantes» de Chelsea: comment un quatrième titre consécutif de Super League féminine a été remporté | Nouvelles du football

Parfois, ils sont difficiles à repérer. Mais souvent, il y a un moment dans une saison qui a tendance à dicter ou à façonner le résultat. Un résultat choc, une blessure catastrophique, un coup de chance.

Chelsea est arrivé tard, mais l’occasion était parfaitement claire et parfaitement chronométrée. Semblable à la façon dont un arc-en-ciel traverse le nuage, bannissant la pluie, avant de révéler un pot d’or à la fin.

Quatre-vingt-sept minutes s’étaient écoulées lors de la rencontre de Chelsea avec Liverpool début mai. L’équipe d’Emma Hayes s’était affrontée à Barcelone devant une foule de 72 000 personnes six jours auparavant.

La descente était évidente. Chaque passe plus tendue, chaque course plus laborieuse.

Chelsea a remporté le trophée WSL pour la 4e année consécutive après une victoire 3-0 sur Reading.



Temps forts du match de Super League féminine entre Chelsea et Liverpool



« Le changement d’état d’esprit n’était pas tout à fait correct », a révélé Hayes lors d’une conversation exclusive avec Sports du ciel après l’événement, alors que les Blues tentaient de naviguer dans un retour à l’action WSL, toujours marqués par la déception au camp de Nou.

Le résultat était pourtant crucial, rien d’autre qu’une victoire contre Liverpool ne donnant l’avantage aux concurrents. Pole position abandonnée.

Voici venu le moment des « portes coulissantes ». Le match étant bloqué à 1-1 et Chelsea apparemment dépourvu d’âme et d’énergie, les hôtes ont déployé tous les nerfs pour lancer une dernière contre-offensive. Le ballon a été travaillé large pour Guro Reiten, qui a trouvé Jessie Fleming bien placée au centre et, sans hésitation, elle a lâché prise.

Image:

Chelsea a battu Reading pour conserver son titre WSL





Un moment d’intervention divine était ce qu’il allait falloir pour gagner ce match. Hélas. La frappe s’est abattue douloureusement sur le poteau. Kingsmeadow pouvait à peine y croire – les cris étaient audibles. Pas aussi fort que le bruit résonnant autour du camp Nou la semaine précédente, mais suffisamment pour exprimer une angoisse perceptible.

Mais Chelsea est le porte-flambeau de la WSL. Ils portent le poids des attentes mieux que tout autre camp et, grâce à une combinaison de volonté et de force inégalées, parviennent à faire le travail même si les chances sont contre. Le tir de Fleming a atterri aux pieds de Sam Kerr dans la phase de jeu suivante, rebondissant maladroitement, avant que l’attaquante ne contrôle le ballon avec son ventre et ne le place dans le coin le plus éloigné.

Faits saillants du match de Super League féminine entre Reading et Chelsea.



Inestimable. Les bonnes intentions sont une chose, la réalité en est une autre. Liverpool méritait quelque chose pour ses efforts mais a été écrasé par le défi et l’entêtement de Chelsea. Le WSL est leur territoire. Et tout comme Barcelone l’avait fait dans les jours précédant la rencontre à Kingsmeadow, Chelsea allait prendre ce qu’ils croyaient leur revenir de droit.

Image:

Guro Reiten de Chelsea a fourni plus de passes décisives que tout autre joueur de la WSL cette saison (11)





Le match s’est terminé 2-1 en faveur de l’équipe de Hayes. Peut-être un résultat prévisible avant qu’un ballon ne soit botté mais loin d’être indolore sur l’équilibre du jeu. Ce fut le coup de chance de Chelsea. L’inspiration dont ils avaient besoin pour faire pencher la balance de manière irréversible en leur faveur.

« L’avantage revient aux équipes en dehors de l’Europe », affirme Hayes. C’est-à-dire que Chelsea, qui participe à des compétitions continentales année après année, est accablé par ses engagements en dehors des réjouissances nationales. Vous ne le diriez jamais.

Temps forts du match de Super League féminine entre Chelsea et Arsenal



Chelsea a remporté la Super League féminine pour la sixième fois, soit deux fois plus de championnats que n’importe quelle autre équipe, pour la quatrième saison consécutive. Ils sont l’étoffe des cauchemars. Prêts à aller jusqu’au bout, à concourir jusqu’au dernier, pour prouver leur valeur.

Après cette échappée serrée contre Liverpool, Chelsea a battu Everton à sept reprises et Leicester à six reprises. Leurs batteries épuisées s’étaient rechargées, voire suralimentées, écrasant chaque adversaire comme si la saison n’avait que quelques semaines. Leur fanfaronnade renouvelée.

La finale de la FA Cup féminine est venue ensuite – un retour à la grande occasion avec une grande foule – mais loin de dérouter les Londoniens de l’ouest, ils semblaient confortablement chez eux. Habitué aux langages de la compétition au stade de Wembley pour l’argenterie.

Faits saillants de l’affrontement de la Super League féminine entre West Ham et Chelsea



La victoire 1-0 de la FA Cup contre Manchester United a cimenté le retour de Chelsea à son meilleur niveau intouchable. Il y avait une clarté mais une subtilité dans leur travail. Ils ont permis à United d’ombrager la première mi-temps sans porter de coups mortels. L’équipe de Marc Skinner était occupée à se fatiguer pendant que Chelsea attendait du temps, complotait et manigançait. C’est ainsi qu’ils fonctionnent – chaque plan méticuleux mais sans pitié.

L’exposition s’est poursuivie contre West Ham trois jours après avoir gravi les célèbres marches de Wembley pour réclamer les médailles de leurs vainqueurs de la FA Cup, triomphant 4-0, avant de se rapprocher du titre contre Arsenal – un autre scalp 2-0.

Malgré tous les revers habituels d’une campagne longue et durable – des joueurs clés ont été absents à cause de blessures pour de gros morceaux, dont Millie Bright, Fran Kirby et Pernille Harder – l’assurance de Chelsea n’a jamais faibli. Leur trône n’a jamais vraiment été menacé, bien qu’il ait dû résister à certains points.

« Cette équipe a l’habitude de culminer quand cela compte », a déclaré Hayes aux journalistes après avoir battu Arsenal pour s’assurer qu’une quatrième couronne WSL consécutive était tout sauf la leur. En vérité, ce soi-disant «pic» n’abandonne jamais vraiment les champions de Hayes. Leur obsession de gagner est incessante et suffocante. C’est une formule que Hayes elle-même a réussi à mettre en bouteille et à goutter à chaque joueur, ancien et nouveau, sur une période de huit ans de domination incessante. L’armoire à trophées maintenant au point d’éclatement.

Image:

Chelsea a terminé deuxième avec deux points d’avance sur Manchester United





Le manager d’Arsenal, Jonas Eidevall, a été interrogé sur la façon d’arrêter Chelsea cette semaine – sa réponse est venue sous la forme d’une analogie liée au gymnase : « Si vous voulez vous mettre en forme et que vous allez au gymnase pendant 10 heures, vous vous blesserez probablement. Au lieu de cela, nous avons besoin d’un processus. Et nous devons le faire mieux que Chelsea, ce qui n’est pas facile. »

La cible sur le dos de Chelsea est de plus en plus grande mais leur ambition est plus grande. Hayes a bâti une dynastie. Ils font l’envie de la WSL – non pas à cause de leur richesse et de leur richesse somptueuse, mais à cause d’un processus solide, d’un travail acharné et de fidélité. En raison de la capacité non seulement de tracer le mouvement suivant, mais le mouvement suivant, et ainsi de suite.

La bannière des «champions», déployée après que Chelsea a battu Reading pour conserver son titre samedi, a été brandie avec autant de fierté et de passion par le personnel et les joueurs que toute autre. Et il y en a eu beaucoup. Des feux d’artifice et des confettis ont suivi. « Gagner ne vieillira jamais », a résumé Hayes.

Tout aussi bien, le train de marchandises de Chelsea est à pleine vapeur et ne montre aucun signe de ralentissement.