Mino Raiola se branle et le désir de Paul Pogba de quitter Manchester United aurait pu assez facilement provoquer des frictions entre le vainqueur de la Coupe du monde et Ole Gunnar Solskjaer. Mais ce n’est pas le cas.

Le super-agent dénoncé et controversé a laissé tomber talkSPORT plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a affirmé que Pogba était mécontent de United et qu’il devait partir dans la fenêtre de transfert de l’été 2021.

Mais au lieu de bannir Pogba dans les réserves, Solskjaer a commencé le joueur de 27 ans dans trois matchs sur quatre possibles.

Sa dernière apparition a eu lieu contre Everton lors de la victoire de la Coupe Carabao mardi. Pogba a impressionné alors que United éliminait les vainqueurs 2-0.

Et un moment entre Pogba à plein temps a montré aux fans de United tout ce qu’ils doivent savoir sur la relation du couple.

Un clin d’œil attachant de Solskjaer et un signe de tête de Pogba montrent que les deux fonctionnent à un niveau supérieur aux commentaires et aux rumeurs de transfert sournois.

Les commentaires du patron de United sur lui à l’entraînement avant le match le confirment également.

« Paul est ici depuis un moment », a déclaré Solskjaer à ESPN. «Et bien sûr, il veut gagner plus de trophées.