Le moment de la livraison des drones américains à l’Ukraine révélé

Le Pentagone travaille toujours sur un contrat pour fournir des munitions de vagabondage Switchblade 600 plus lourdes, a rapporté Defense News

Un contrat pour fournir dix “drones kamikazes” à l’Ukraine, qui a été annoncé il y a des mois, est attendu dans les 30 jours, a rapporté lundi Defense News, citant un porte-parole du Pentagone.

La date de livraison réelle des armes, les munitions de vagabondage Switchblade 600, également connues sous le nom de “drones kamikazes”, sera fixée après la finalisation du contrat, a déclaré la représentante, Jessica Maxwell, dans un e-mail, selon le site d’information militaire.

Une munition vagabonde est un type de drone qui a des charges utiles explosives intégrées. Ils effectuent des reconnaissances pour trouver une cible, puis s’écrasent dessus pour infliger des dégâts.

Les États-Unis ont envoyé les drones Switchblade 300 plus petits et plus légers produits par AeroVironment en Ukraine dans un certain nombre de paquets d’armes. Le Pentagone a également déclaré début avril qu’il souhaitait livrer dix des modèles les plus lourds et les plus longs, mais aucune expédition n’a été effectuée jusqu’à présent.

Selon Defense News, le retard était en partie dû au fait que le Switchblade 600 est encore en phase de prototype et doit subir une évaluation avant d’être mis en service.

Le mois dernier, le ministre ukrainien de la Défense, Aleksey Reznikov, a appelé les pays armant son pays à envoyer de nouveaux systèmes d’armes avancés afin qu’ils puissent être testés en combat réel.

« Nous partageons toutes les informations et expériences avec nos partenaires. Nous sommes intéressés à tester des systèmes modernes dans la lutte contre l’ennemi et nous invitons les fabricants d’armes à tester leurs nouveaux produits ici », Reznikov a déclaré à l’époque.

Le Switchblade 300 est considéré comme une arme antipersonnel, a une portée de 10 km et une autonomie de dix minutes, selon le producteur. La version 600 plus lourde a été conçue pour être utilisée contre des cibles blindées, peut parcourir jusqu’à 40 km et rester en l’air jusqu’à 20 minutes.

Les drones étaient présentés comme un outil portable pour les patrouilles américaines prises en embuscade en Afghanistan, une alternative abordable et plus rapide à l’appel au soutien aérien.