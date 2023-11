Le moment de déplorer les joueurs de football de Texas Tech était avant le départ d’A&M et de l’UT

Les deux rivaux les plus passionnés du programme de football Texas Tech sont Texas A&M et Texas. Pour ceux qui suivent les Red Raiders, aucune autre équipe ne génère autant de passion que les Aggies et les Longhorns.

Sans équivoque, sans aucun doute, aucun débat n’est nécessaire. Les chiffres de vente de billets lorsque ces deux équipes viennent au Jones Stadium l’ont prouvé à maintes reprises, depuis des générations, remontant à 1962, aux débuts des Red Raiders dans la Conférence Sud-Ouest.

Les matchs contre les Aggies et les Longhorns ne sont plus des options, il est donc difficile de s’inquiéter du calendrier publié la semaine dernière par le Big 12 qui couvre chacun des membres de la conférence pour les quatre prochaines années.

Une plainte fréquemment exprimée parmi les fans des Red Raiders est que le Big 12 ne considérait pas Tech et Oklahoma State comme des rivaux permanents, chargés de se rencontrer chaque année. Seuls l’Arizona-Arizona State, Baylor-TCU, Brigham Young-Utah et Kansas-Kansas State ont obtenu ce statut, jumelés pour chacune des quatre prochaines saisons à partir de 2024. Cela a du sens, compte tenu de l’histoire et de la proximité de ces écoles.

Tech contre l’État de l’Oklahoma ? Euh, pas vraiment.

Quatre jeux, huit scénarios :Le football Texas Tech peut-il créer un mois de novembre inoubliable ?

Jetez un œil dans les coulisses :Hocutt attribue au grand footballeur de Texas Tech, Patrick Mahomes, le rôle d’acteur clé dans l’accord avec Adidas

S’il est vrai que les Red Raiders et les Cowboys ont joué 50 fois et de façon continue depuis la création du Big 12 en 1996, il existe de longues lacunes dans la série. Les deux hommes ne se sont pas affrontés de 1947 à 1953, de 1958 à 1964, de 1976 à 1987 et de 1990 à 1995, entre autres années.

Tech et Oklahoma State ont peu d’antécédents de jeux passionnants comme le font Tech et Texas A&M.

Et jouer à Oklahoma State pourrait ne pas sembler si important lorsque Mike Gundy prendra sa retraite. L’entraîneur des Cowboys a 56 ans, un âge où beaucoup de ceux qui ont connu de longues et réussies courses comme la sienne décident que le travail n’en vaut plus la peine. L’Oklahoma State affichera-t-il sept fois un total de victoires à deux chiffres sous la direction de son prochain entraîneur, comme il l’a fait sous son actuel ? Pas probable.

Les Red Raiders et les Cowboys s’affronteront chacune des trois prochaines saisons et, en 2027, lorsqu’ils ne le feront pas, les Red Raiders pourront probablement gagner un cachet similaire en battant l’Utah, l’État du Kansas ou quelqu’un d’autre.

Quant à un rival annuel pour Texas Tech, Baylor et TCU auraient eu plus de sens que n’importe quel autre. Tech et Baylor ont joué 82 fois et de façon continue depuis 1956. Cette série prendra fin en 2025.

En fait, en 2025, Houston est la seule école du Texas inscrite au programme Tech, un retour à l’époque de Pete Cawthon. À la consternation de son administration Tech, Cawthon a arrêté de programmer les écoles du Texas lorsque les premiers efforts de Tech pour rejoindre la Conférence du Sud-Ouest ont été rejetés.

Au cours des 30 premières années d’existence de Tech, les dirigeants et les supporters de l’école ont déployé tous leurs efforts pour obtenir l’admission au SWC, déterminés à jouer avec les grands. Lorsque l’Arkansas, SMU et Rice ont résisté à l’admission de Tech, les fans des Red Raiders se sont battus en boycottant Neiman-Marcus, le détaillant de luxe de Dallas.

Parlez de mobiliser toutes les forces. Et cela a fonctionné lorsque le SWC a approuvé l’admission Tech en 1956.

Aujourd’hui, ce n’est plus pareil. Les dirigeants de la technologie font tout ce qu’ils peuvent pour que le Texas continue à jouer à la technologie après le départ des Longhorns pour la Conférence du Sud-Est, mais sans aucun soutien visible de la base. Les responsables de l’université se sont rendus au manoir du gouverneur. Pour autant que je sache, personne d’autre n’a soulevé de grande protestation.

De nombreux partisans malavisés de la Tech ont en fait applaudi les sorties anticipées du Texas et de l’Oklahoma vers la SEC, dans l’espoir de devenir un gros poisson dans un étang édulcoré du Big 12.

Aujourd’hui, ces mêmes personnes sont affligées de constater que les futurs horaires ne sont pas si attrayants.

Ils auraient dû y penser il y a deux ans.