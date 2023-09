Le moment choisi pour les remarques de King sur le climat en France semblait mal choisi – alors que le gouvernement britannique retarde ses objectifs | Nouvelles du monde

Deux journées chargées, mais travail accompli pour le Roi et la Reine à Paris.

Si mercredi était le cérémonial, jeudi était la fin commerciale de l’offensive de charme de la capitale.

La pièce maîtresse c’était un discours du roi au Français Parlement, s’engageant à renforcer les relations entre la Grande-Bretagne et la France.

Ce fut un moment historique – aucun monarque auparavant n’avait pris la parole depuis le Sénat.

Et des références historiques émaillaient le discours, notamment l’Entente cordiale signée par son arrière-arrière-grand-père, le roi Édouard VII.

Mais de le roi une vision moderne, pourquoi pas une Entente pour la durabilité qu’il a proposée ? La crise climatique est une cause pour laquelle il milite depuis longtemps.

Et même si ses propos ont été rédigés et approuvés en grande partie par le gouvernement, le moment semble mal choisi, Westminster faisant la une des journaux en retardant certains objectifs climatiques par rapport à sa stratégie zéro émission nette, notamment repousser de 2030 à 2035 l’échéance d’interdiction de la vente de voitures essence et diesel.

Il s’agissait cependant d’un discours chaleureux, très axé sur l’amitié et les causes communes. Une référence à la défunte reine Elizabeth II aussi – « elle aimait la France, et la France l’aimait ».

Et l’accueil dans l’hémicycle a également été chaleureux, une standing ovation, ce qui, selon un journal français, était « très rare ».

Au-delà de la politique, la visite a emmené le couple dans une tournée de séances de photos avec les communautés et les causes qui leur sont proches.

La reine s’est excusée pour son français « rouillé » en lançant un prix de littérature transmanche.

Elle a ensuite affronté la première dame, Brigitte Macron, au tennis de table à Saint-Denis, d’ailleurs non loin des récentes émeutes.

Un rappel peut-être pourquoi la sécurité a été si stricte.

Les cordons sont larges, ce qui rend difficile l’approche des sympathisants.

Mais la bonhomie a été abondante. Le président a fait le spectacle. Chaque seconde des deux derniers jours, projetant une démonstration diplomatique de l’unité anglo-française.