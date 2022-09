Le moment brillant de Diego Maradona avec l’Argentine à Naples

Le 3 juillet 1990, l’Argentine, championne en titre de la Coupe du monde, a affronté l’Italie, pays hôte, en demi-finale de la Coupe du monde de football. Les deux sont entrés dans la Coupe du monde 1990 parmi les favoris, et le match fait toujours partie de la tradition du football.

Pourtant, c’était plus qu’une demi-finale. Il a fait la lumière sur la nation divisée de l’Italie. Au centre de tout cela, un Argentin au sommet des deux pays a mis le monde du sport en pause pendant 120 minutes.

C’est là une dichotomie avec Diego Maradona. Il portait le maillot “The White & Sky Blue” dans le stade de son club bien-aimé, Napoli. Le héros éponyme du lieu changera plus tard de nom pour honorer le joueur en tant que stade Diego Armando Maradona. Là, Maradona s’est battu pour sa terre natale contre le pays et la ville qui l’ont adopté comme l’un des leurs.

Avant le match contre l’Italie, les déclarations de Diego Maradona à la presse avaient un sous-texte. Les Napolitains, qui ont suivi Diego Maradona comme une divinité, devraient soutenir L’Albiceleste sur l’Italie. Pendant le match, les fans d’Azzurri ont répondu avec une banderole. “Maradona, nous t’aimons. Mais l’Italie est notre patrie.”

Malgré le dévouement de Maradona à Gli Azzurile monde connaissait sa fierté exceptionnelle pour l’Argentine.

“Quand je porte le maillot de l’équipe nationale, son seul contact avec ma peau le fait se dresser sur une extrémité.”

Saint Diego de Naples

En 1984, Diego Maradona a été transféré de Barcelone à Naples pour le prix le plus élevé à l’époque. À l’époque, son déménagement discutable de la somptueuse Barcelone à l’une des villes les plus pauvres d’Italie a choqué le monde. Cependant, Maradona a fait plus que jouer au football. Sa vocation était de mettre en lumière le racisme italien. La polémique qu’il a suscitée dans Bel Paese lui a valu des alliés et des ennemis avant la Coupe du monde.

De 1984 à 1991, Diego Maradona a marqué 81 buts pour Naples. Son jeu a suscité des succès majeurs, recueillant de multiples distinctions pour le joueur et le club. À l’époque de Maradona, Napoli a remporté deux Scudettos, une Coppa Italia et la Coupe UEFA, l’équivalent de la Ligue Europa moderne.

Pour les habitants, Diego Maradona a reflété le rôle d’un immigrant napolitain, un rôle qui lui a donné de l’empathie pour la ville de Naples. Par conséquent, les Napolitains avaient l’impression de soutenir leurs proches. Gli Azzuri les fans adoraient Maradona, d’autant plus que sa mère était d’origine italienne.

Le match à Naples lors de la Coupe du monde 1990 a mis cette parenté en perspective. Cela ne s’appliquait pas seulement aux fans de Naples, mais aussi à Maradona lui-même.

En fin de compte, la congrégation du stade a choisi sa terre natale plutôt que son joueur prodigue. Cependant, le sentiment dans le camp italien était encore probablement nerveux.

En plus de la pression d’affronter les champions en titre et le meilleur joueur du monde à l’époque, c’était le premier match de l’Italie en dehors du Stadio Olimpico à Rome. Avant cela, l’Italie avait remporté ses cinq matchs dans le lieu prévu pour accueillir la finale.

Par conséquent, la Azzuri la défaite à Naples est arrivée d’une manière inquiétante. À bien des égards, c’était la maison de Diego Maradona, pas celle de l’Italie.

Diego Maradona conte de fées à Naples

L’Italie et l’Argentine ont joué 120 minutes serrées. Salvatore Schillaci a inscrit les hôtes au tableau en première mi-temps avec son cinquième but du tournoi. L’attaquant de la Juventus a inscrit un rebond au fond des filets à la 18e minute. L’Italie détenait une avance “confortable” de 1-0 à la pause.

Néanmoins, l’Argentine a égalisé le match sur une tête de Claudio Caniggia – un Argentin avec un mélange séduisant d’origine italienne qui a joué pour l’Atalanta. Le but a été suivi de divers halètements entremêlés d’acclamations de la foule. Caniggia a mis fin à la séquence sans but du gardien Walter Zenga qui a duré 517 minutes. Cependant, Caniggia a écopé de son 2e carton jaune du tournoi juste avant la prolongation. Un avertissement qui le suspendrait pour la finale, alors que le match contre l’Italie atteignait les tirs au but.

A 3-3, Roberto Donadoni a raté le coup franc pour l’Italie. Malgré d’excellentes performances tout au long du tournoi, c’est son souvenir impérissable d’avoir joué devant un public local.

Up a intensifié l’homme dans les gros titres. La tentative réussie de Diego Maradona épinglée L’Albiceleste au bord d’une nouvelle apparition dans la finale de la Coupe du monde. La frappe défectueuse d’Aldo Serena a poussé les Italiens à mettre la tête dans les mains. L’Argentine a célébré avec une date contre l’Allemagne de l’Ouest dans quatre jours pour un match revanche de quatre ans auparavant à Mexico.

La Finale à Rome

Les Italiens ont noyé la tentative de Maradona de chanter son hymne national avant le match. Ces Italiens, qui avaient déjà fait face à l’éclat de Maradona au niveau du club, regardaient maintenant Maradona assommer les hôtes de manière dramatique. En réponse, Maradona a proféré des obscénités à la foule avant le début du match.

L’Allemagne a battu les champions en titre pour la troisième Coupe du monde du pays. Les foules ont hué l’Argentine hors du terrain alors que les Italiens se livraient à l’angoisse de Maradona. À bien des égards, ce fut le début de la fin pour le saint de Naples.

Fabio Cannavaro, qui a joué dans le système jeunesse de Naples à l’époque de Maradona, a compris ce que l’Argentin signifiait pour la ville et ses fans.

« Maradona est un Dieu pour les habitants de Naples. Je suis aussi fan et vivre ces années avec Maradona était incroyable.

Un saint messager

Maradona a prêché aux médias, exposant les insultes raciales qu’il a endurées tout au long de son œuvre avec Les Parthénopéens. Ses déclarations étaient orientées vers le nord industriel italien contre le sud décontracté, avec des influences françaises et germaniques et des racines méditerranéennes engendrées par le royaume d’Ibérie et les conquêtes de la Sicile.

Depuis que des millions d’Italiens ont immigré en Argentine dans la première moitié du XXe siècle, un afflux d’Argentins revendique l’ethnie italienne de nos jours. Diego Maradona a renforcé le lien uni entre l’Italie et l’Argentine.

Avec des peintures murales sporadiques à travers Naples et le célèbre stade Sao Paolo désormais éponyme de Diego Armando Maradona, l’héritage de l’Argentin vivra pour l’éternité comme un messager sacré envoyé par les dieux du football.