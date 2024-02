Le MoMA ferme ses portes brusquement alors que des manifestants pro-palestiniens inondent un bâtiment

Le Musée d’Art Moderne de New York a été contraint de fermer ses portes samedi alors que plus de 500 manifestants pro-palestiniens ont envahi l’atrium du deuxième étage du bâtiment lors d’un sit-in massif. Photo de fichier par John Angelillo/UPI

11 février (UPI) — Le Musée d’Art Moderne de New York a été contraint de fermer ses portes samedi alors que plus de 500 manifestants pro-palestiniens ont envahi l’atrium du deuxième étage du bâtiment lors d’un sit-in massif.

Selon certaines estimations, jusqu’à 800 manifestants organisés ont envahi le bâtiment vers 15h30, scandant « Palestine libre, libre ! »

Un certain nombre d’activistes se sont déployés et ont rapidement distribué jusqu’à 1 000 brochures accusant le conseil d’administration du MoMA de jouer un rôle central dans la fourniture de financements et d’armes à l’armée israélienne sur fond d’accusations de génocide à Gaza.

Au deuxième étage, les manifestants ont accroché une grande banderole sur laquelle on pouvait lire « Les administrateurs du MoMA financent le génocide, l’apartheid et le colonialisme de peuplement », tandis que des affiches similaires ont été placées aux troisième et cinquième étages, appelant à un cessez-le-feu dans la guerre contre le Hamas.

Après environ 15 minutes de chaos, la sécurité du musée a bouclé les galeries et a commencé à refuser les clients payants.

La publication artistique Un hyperallergique s’est entretenu avec certains manifestants qui partageait la conviction dominante selon laquelle le musée « finançait le génocide ».

La manifestation a duré jusqu’à environ 17h15, lorsque la foule est revenue dans les rues de Manhattan.

Ailleurs, environ 300 manifestants pro-palestiniens sont descendus au Brooklyn Museum dans une manifestation similaire, conduisant à quatre arrestations, le Le New York Post a rapporté.

Les manifestations ont lieu après que plus d’une centaine de personnalités culturelles new-yorkaises ont signé une lettre commune dénonçant “le silence honteux de nos institutions alors qu’Israël commet un génocide à Gaza”.

Les manifestations spontanées ont impliqué les cinq arrondissements depuis le début de la guerre le 7 octobre, avec des perturbations coordonnées de la circulation et des affaires dans toute la ville.

Début janvier, 325 manifestants pro-palestiniens auraient été arrêtés après avoir bloqué la circulation aux heures de pointe sur des ponts et à l’intérieur d’un tunnel, perturbant ainsi les déplacements vers et depuis Manhattan.

Et un groupe d’environ 200 manifestants pro-palestiniens ont envahi Times Square et d’autres quartiers de la ville de New York après que la police a empêché la foule d’entrer dans le Musée américain d’histoire naturelle en décembre.

À l’époque, les manifestants affirmaient également qu’Israël commettait ouvertement des crimes de guerre à Gaza pendant sa guerre contre le Hamas.