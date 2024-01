Le MoMA accusé d’avoir favorisé des agressions sexuelles lors du spectacle de Marina Abramović

Note de l’éditeur: L’histoire suivante contient des mentions d’agression sexuelle et de harcèlement. Pour joindre la hotline nationale contre les agressions sexuelles, appelez le 1-800-656-HOPE (4673) ou visitez en ligne.rainn.org.

Un artiste qui s’est produit nu lors de la rétrospective de Marina Abramović en 2010 au Museum of Modern Art (MoMA) de Manhattan porte plainte le musée, alléguant que le personnel de l’exposition ne l’avait pas suffisamment protégé contre de multiples cas d’agression sexuelle. John Bonafede, qui a joué dans « Imponderabilia » d’Abramović (1977/2010), affirme avoir été soumis à plusieurs cas de tâtonnements non consensuels de la part de clients et que le MoMA « n’a pas pris de mesures correctives » pour protéger les interprètes et « empêcher de nouvelles agressions sexuelles ». de se produire. »

Hyperallergique a contacté le MoMA, Marina Abramović et l’avocat de Bonafede pour commentaires.

Pour « Imponderabilia », Bonafede et une interprète féminine devaient se tenir l’un en face de l’autre, nus et complètement immobiles, les regards croisés, au seuil d’un passage étroit que les visiteurs du musée étaient encouragés à traverser pour traverser entre le musée du sixième étage et le musée. galeries. Tout au long de sa participation à la performance, Bonafede affirme avoir subi sept cas de visiteurs du musée, qui, selon lui, étaient tous des « hommes plus âgés », tâtonnant ou effleurant intentionnellement ses parties génitales et qu’il a également été témoin d’agressions contre son homologue féminine. (L’interprète féminine n’est pas une plaignante dans le procès actuel.)

Avant l’ouverture de l’exposition, Bonafede a souligné que lui et plusieurs autres artistes de performance avaient été embauchés pour participer à l’exposition. Marina Abramovic : L’artiste est présente (2010) a participé à une retraite préparatoire dans la résidence d’Abramović dans le nord de l’État de New York. Au cours de la retraite, Bonafede a déclaré que le personnel actuel du MoMA et Abramović elle-même avaient inculqué une culture de « dur à cuire » en communiquant le potentiel de transgressions des participants contre les artistes, Abramović citant des exemples d’agressions lors de ses propres performances d’endurance tout au long de sa carrière.

Bonafede a rappelé qu’il n’avait pas signalé le premier incident d’inconduite sexuelle qu’il avait vécu au début de l’exposition, déclarant qu’il avait choisi de garder la tête baissée après qu’un artiste aurait ont vu leur contrat résilié après la soirée d’ouverture de la rétrospective pour ne pas pouvoir rester totalement immobiles.

Il a signalé les quatre incidents suivants, et un autre a été signalé par un agent de sécurité du MoMA qui a été témoin de l’agression contre Bonafede en temps réel, selon le procès.

Les agressions contre les artistes de l’exposition ont été bien documentées et largement rapportées par diverses grandes institutions. nouvelles prises électriques tout au long de la rétrospective. Le musée a publiquement reconnu qu’il était « bien conscient des défis posés par la présence d’artistes nus dans les galeries » et a rapidement développé un système de signalisation codifié sur lequel les artistes peuvent s’appuyer s’ils ne se sentaient pas en sécurité ou menacés par les participants pendant le spectacle.

Cependant, Bonafede allègue que même si les visiteurs du musée qui l’ont agressé ont été immédiatement expulsés des lieux et que l’un d’entre eux, qui était un membre corporatif, a vu son adhésion révoquée, le musée ne lui a pas fourni leur identité.

La plainte de Bonafede a été déposée conformément à la Loi sur les survivants adultes de New York qui a supprimé le délai de prescription pour les litiges en matière d’agression sexuelle pendant un an, de novembre 2022 à novembre 2023.