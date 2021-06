Un mollusque « pain de viande errant » peut appartenir à la même famille que les palourdes et les escargots, mais faites attention aux dents car de nouvelles recherches révèlent qu’elles contiennent du fer rare.

Des chercheurs de la Northwestern University ont découvert le minerai de phosphate santabarbaraite dans les dents de la plus grande espèce de chiton au monde, communément appelée «pain de viande errant» en raison de son apparence brun rougeâtre.

« C’était très surprenant et nous ne nous attendions pas à le trouver. C’était plus ou moins un accident », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Derk Joster, à USA TODAY.

On pense que le minéral durcit les dents du chiton parfois de 14 pouces sans ajouter de poids supplémentaire en raison de sa teneur élevée en eau et de sa faible densité, a déclaré Joster.

Les dents de chiton sont plus de trois fois plus dures que les dents humaines et l’un des matériaux les plus durs connus de la nature. Ils sont attachés à une radula douce et flexible en forme de langue, qui racle les rochers pour collecter des algues et d’autres aliments, selon l’Université Northwestern.

Les chercheurs ont trouvé de la santabarbaraite dans tout le stylet supérieur du chiton, qui est similaire à la racine d’une dent humaine.

La découverte aidera les chercheurs à découvrir comment le chiton utilise ses dents pour mâcher des roches et une étude évaluée par des pairs sera publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences cette semaine.

