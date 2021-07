Le moll de Gangster a recruté MUM, 47 ans, dans l’empire de la drogue alors qu’elle affichait une vie de luxe

Une MAMAN avait un style de vie somptueux et des vêtements de marque alors qu’elle exploitait le commerce de cocaïne de son petit ami – avant d’y recruter sa mère.

Jamey-Leigh Brook-Parkinson, 27 ans, dirigeait l’opération lucrative de la drogue au nom de son petit ami pendant qu’il était en prison.

Jamey-Leigh Brook-Parkinson a dirigé le commerce de cocaïne de son petit ami pendant qu’il était en prison Crédit : MEN Media

La mère de Jamey-Leigh, Wendy s’est impliquée dans les opérations Crédit : MEN Media

Son partenaire – qui ne peut être nommé pour des raisons juridiques – est resté en contact permanent avec Brook-Parkinson pendant qu’il lui expliquait comment gérer l’entreprise.

Au cours du complot, sa mère Wendy Brook, 47 ans, a commencé à vendre du cannabis à son « cercle de personnes », des échanges de SMS entre les deux prouvant leur implication.

Une enquête a été ouverte à Brook-Parkinson après l’arrestation d’un des « lieutenants » de son partenaire pour possession de drogue de classe A.

Brook-Parkinson a plaidé coupable lors d’une audience antérieure pour complot en vue de fournir des médicaments de classe A et Brook a plaidé coupable pour complot en vue de fournir des médicaments B.

Hier, Brook-Parkinson a été emprisonnée, mais sa mère s’est éloignée du tribunal avec une ordonnance communautaire.

Le tribunal de la Couronne de Manchester a entendu que Brook-Parkinson et l’homme étaient en couple et envoyaient des messages par SMS, Whatsapp et d’autres applications alors qu’il était en détention provisoire en 2019.

Les messages entre Brook-Parkinson et son partenaire le montrent en train de lui dire combien d’argent il faut verser sur des comptes bancaires, trouver des lieux de vente et même des plans d’affaires pour sa libération.

Dans un échange de messages, ils ont parlé de « construire un empire », auquel elle a répondu qu’ils « le briseraient ».

Brook-Parkinson, de Manchester, a envoyé une photo à son partenaire d’un coffret cadeau de parfum Yves Saint Laurent qu’elle a utilisé comme conteneur pour de l’argent.

Tout au long des conversations, il y avait des preuves que Brook-Parkinson dépensait des fortunes en articles pour elle-même et son partenaire.

Un message a vu Brook-Parkinson envoyer une image à un ami de vêtements coûteux dans les sacs d’origine sur le lit, et lorsqu’on lui a demandé combien c’était, elle a répondu 3 380 £.

Une autre l’a lu en train d’acheter des baskets Valentina d’une valeur de 500 £ au nom de son partenaire.

Il y a eu des échanges de messages entre Brook-Parkinson et sa mère, dans lesquels elle lui a dit de s’assurer de noter ce qui avait été vendu et ce qui restait.

Le procureur a déclaré qu’il y avait des preuves de drogues fournies dans les messages, y compris un texte disant qu’un client venait pour une « fumée ».

Il y a également eu une discussion sur le fait de mettre de l’argent dans l’entreprise d’esthéticienne de sa mère – la Couronne l’ayant suggérée comme façade pour le blanchiment d’argent.

Lors de la condamnation de Brook-Parkinson, le recorder de Manchester, le juge Nicholas Dean QC, lui a dit :

« Ce que vous avez fait, j’en suis certain, c’est que vous avez agi par affection pour lui et par loyauté envers lui, et c’est un homme manipulateur.

«Cela étant dit, en regardant les preuves sur les messages, cela montrait une jeune femme se portant volontaire pour commettre des infractions graves à un niveau relativement élevé en matière de drogue.

Brook-Parkinson et sa mère n’auraient aucune condamnation antérieure.

Brook-Parkinson a été emprisonné pendant trois ans, tandis que Brook a été condamné à une ordonnance communautaire de 12 mois, 15 jours d’activités de réadaptation requises et 100 heures de travail non rémunéré.

Brook-Parkinson a été emprisonné hier à Manchester Crown Court pendant trois ans Crédit : MEN Media

Brook a été condamné à une ordonnance communautaire de 12 mois, 15 jours d’exigences en matière d’activités de réadaptation et 100 heures de travail non rémunéré Crédit : Facebook