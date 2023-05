Le moll de Gangster, 22 ans, qui a aidé son petit ami trafiquant de drogue à utiliser trois garçons de 16 ans comme « esclaves » du comté ÉVITE la prison

Un GANGSTER’S moll qui a aidé son petit ami à diriger un racket dans lequel trois écoliers de 16 ans ont été utilisés comme « esclaves » pour vendre de la drogue a évité la prison par la « peau de ses dents ».

Georgia Burns, 22 ans, a accepté de conduire à plusieurs reprises son petit ami à 100 miles de leur domicile de Manchester à Hull, où l’un des adolescents exploités a été installé dans un appartement sordide.

Georgia Burns dans un message texte à son petit ami a déclaré: « Vous pouvez dire que ce garçon vit dans une maison de crackhead, il pue. » 1 crédit

Burns, qui a aidé son petit ami à diriger un réseau de drogue qui exploitait des enfants, aimait poser pour des photos glamour 1 crédit

Les trois garçons qui ne peuvent pas être nommés ont été secourus et éloignés après une opération de police 1 crédit

Lors d’un échange de textos impitoyable avec le patron de la drogue Jamie Upton à propos de l’un des adolescents, Burns a déclaré: « Vous pouvez dire que ce garçon vit dans une maison de crackhead, il pue. »

Upton, 25 ans, a alors répondu: « Ouais, il pue, n’est-ce pas hahahaha. »

La police a arrêté la raquette après avoir placé l’appartement sous surveillance et a trouvé Upton dans les toilettes à l’étage en train d’essayer de jeter de la drogue dans les toilettes.

Les agents ont saisi de l’héroïne et du crack dans l’appartement d’une valeur de 2 295 £ plus 3 162 £ en espèces.

Les trois garçons qui ne peuvent pas être nommés ont été secourus et éloignés de la région de Manchester suite à l’opération policière surnommée Marconi.

Il est apparu qu’ils avaient vendu de la drogue pour Upton à Oldham et à Manchester pendant une période allant jusqu’à un an.

Burns avait conduit Upton à Hull quatre fois et avait fait deux voyages avec l’un des garçons.

Aujourd’hui, à Bolton Crown Court, Burns, de Failsworth près d’Oldham et Upton de Newton Heath, Manchester a admis être concerné par l’approvisionnement en crack et en héroïne entre mars 2020 et mars 2021.

Elle a été condamnée à deux ans de prison avec sursis pendant deux ans et condamnée à accomplir 200 heures de travail non rémunéré.

Upton, qui a également plaidé coupable d’avoir organisé le voyage d’une autre personne en vue de son exploitation en vertu de la loi de 2015 sur l’esclavage moderne et de possession de drogues de classe A dans l’intention de fournir, a été emprisonné pendant neuf ans et trois mois.

Le tribunal a appris que l’instructeur de fitness né à Dublin, Upton, s’était impliqué dans quatre lignes de médicaments distinctes entre Hull et Manchester en 2020 pour gagner de l’argent facile après avoir déménagé sur le continent britannique.

On pense qu’il a « acheté » la soi-disant gamme de médicaments Hugo à un autre gangster connu uniquement sous le nom de David avant de vérifier l’appartement de Hull.

Il a envoyé à son prédécesseur un message disant: « Je peux gagner 3 000 £ par mois grâce à cela, je pourrai vous rembourser littéralement en un jour » avant de dire à Burns: « Tout est réglé ».

Plus tard, il a réservé lui-même et Burns dans une chambre d’hôtel avant de déplacer l’un des jeunes de 16 ans dans l’appartement pour gérer la ligne Hugo.

Il a ensuite créé une deuxième ligne de médicaments «Snickers» à Oldham dirigée par un autre garçon de 16 ans.

Upton serait transporté par Burns dans sa voiture car il pensait que la police de la brigade antidrogue était « moins susceptible » d’arrêter une conductrice.

L’un des garçons qu’il a recrutés avait été pris en charge et n’était plus pris en charge.

Au moment où il a été enrôlé dans le trafic de drogue, il réussissait bien à l’école, mais ses performances et son assiduité ont chuté lorsqu’il s’est impliqué avec Upton.

Dans un texto à Burns, Upton se vantait : « J’ai envoyé les enfants me chercher une pizza. Ils gagnent 150 £ par jour, peu importe ce que je leur fais faire. Ce sont mes joeys, je les paye pour qu’ils sachent où leur pain est beurré. »

Burns a répondu: « C’est vrai si vous les payez, ils ne peuvent pas dire non. »

Un message ultérieur de lui à elle disait: » Je ne suis plus fou de rien. J’ai brisé ce gars dans le parking plus tôt, j’aurai GBH si nous nous faisons prendre.

Maria Brannan, poursuivante, a déclaré: » Upton a dit à Burns que tout se passait bien et Burns a déclaré: «Je suis content que cela se passe bien et que vous gagniez de l’argent. Pourquoi ne demanderais-tu pas à David de t’emmener à Hull la prochaine fois.

Mais Upton a répondu: « Fk David, il me doit 1300 £. Prendre la pisse f ** g. » Burns lui a dit: » J’ai mis 600 miles sur ma voiture pour te conduire « , auquel il offre 200 £ pour le conduire à nouveau. »

Les agents ont été alertés du racket après que l’un des garçons se soit confié à son assistant social.

On a dit que le garçon avait « peur » et a avoué : « Je vends ses affaires parce qu’il doit de l’argent aux gens. »

Le garçon a également raconté comment un exécuteur agissant pour Upton lui avait dit: « Tu as neuf sœurs, n’est-ce pas, laquelle vais-je foutre en l’air ? ».

Upton a été libéré sous caution après le raid sur l’appartement mais a été arrêté à son domicile en mars 2021 avec des agents saisissant un fusil Colt .22, 16 balles, 10 000 £ d’héroïne et de cocaïne et 17 téléphones portables.

Burns a été arrêté plus tard. Les deux n’ont fait aucun commentaire dans l’interview. Les trois garçons n’ont pas aidé l’accusation.

En guise d’atténuation pour Burns, l’avocate de la défense, Mlle Katherine Pierpoint, a déclaré: «Elle apprécie maintenant que ce dans quoi elle s’est impliquée était sérieux et sait que ceux qui aident les autres aident ce type d’opérations à avoir lieu. Elle savait qu’Upton craignait d’être arrêté, ce qui l’a amené à vouloir se faire conduire par une femme, car ils étaient moins susceptibles d’être arrêtés.

« Bien qu’elle n’ait jamais manipulé de drogue ni traité avec aucun des autres accusés, elle a conduit Upton de Hull à Manchester à deux reprises. Bien qu’elle ait été activement impliquée pendant cette période, cela s’est limité aux voyages.

« Elle venait d’avoir 19 ans à l’époque et elle n’a pas été payée pendant ces mois. Une seule fois, elle a reçu de l’argent pour de l’essence. Il est clair qu’elle a toujours agi à sa demande.

« Elle n’agissait pas sous la contrainte et elle aurait dû et aurait pu prendre des décisions différentes, mais d’autres messages tirés de son téléphone montrent la relation sous un jour différent.

« Une nuit avant qu’ils ne se rendent tous les deux à Hull, Upton lui demande de le conduire, ce qu’elle hésite et refuse, mais en réponse, il dit : « tu conduis toujours pour aller au lit de bronzage ».

Elle a dit: « Ce n’est pas juste, le transat est proche » mais il a répondu sarcastiquement: « Eh bien merci, j’apprécie vraiment votre aide. »

« Puis le lendemain, il lui a envoyé un message disant: » Il se passe vraiment quelque chose avec toi, et si je sors, si tu prépares quelque chose. Si tu ne me vois pas ce soir, je vais casser ta voiture.

Elle dit: « Pourquoi voulez-vous que je sois amicale avec vous après ce qui s’est passé. Vous me menacez tout le temps. « Il m’a répondu : » Montez dans votre voiture quand vous rentrez chez vous et venez me voir, vous avez une heure.

«Elle a fini par le conduire mais a envoyé des messages à Upton pour lui dire à quel point toute la situation la stressait et comment les voyages apparemment constants l’avaient ébranlée.

Elle a dit: « C’est arrivé à un point où je viens de me sentir engourdi. »

« À une autre occasion, Upton lui a envoyé trois messages individuels disant » Get. Ici. Maintenant. »

Mlle Pierpoint a ajouté: «Elle a rencontré Upton à l’âge de 16 ans et ils sont sortis ensemble pendant plusieurs années. Tout au long de leur relation, il la contrôlait et la manipulait. Ce n’était pas une petite amie qui aimait l’excitation du style de vie criminel.

« Elle n’était pas assez forte émotionnellement et mature à l’époque. Tout, bien sûr, a été caché à sa famille à l’époque. Il semble qu’elle était sous son charme pendant la période où ils étaient ensemble. Depuis septembre 2020, elle a rompu toute relation avec lui.

« C’est une femme très différente de celle qu’elle était à l’époque. »

Le juge de condamnation Martin Walsh a déclaré: « Les jeunes ou les enfants vulnérables sont souvent utilisés dans les soi-disant trafics de drogue des lignes de comté, car ils permettent à d’autres plus haut dans la chaîne d’approvisionnement de se distancer des utilisateurs finaux.

« Ils peuvent aussi être facilement contrôlés, manipulés et intimidés.

» La motivation était un désir égoïste de faire un gain financier significatif indépendamment des dommages causés aux autres. »

Le juge a déclaré à Burns: » Vous étiez pleinement conscient de l’implication d’Upton, mais je suis prêt à accepter que vous étiez dans une relation malsaine avec lui dans laquelle vous ressentiez un certain degré de contrôle coercitif. Vous avez échappé à la prison par la peau de vos dents. »

Kade Joyson, 28 ans, de Crumpsall, Manchester, un ami d’Upton qui a temporairement repris la direction de la ligne de médicaments, a été emprisonné pendant huit ans et trois mois. Pedro Begantim, 21 ans, d’Ashton-under-Lyne a été condamné à deux ans de prison avec sursis pendant deux ans et 200 heures de travail non rémunéré tandis qu’Edvard Volodkovic, 35 ans, a été enfermé pendant sept jours. Tous ont plaidé coupables à des accusations de trafic de drogue.

Dans un texto à Burns, Jamie Upton s’est vanté : « J’ai envoyé les enfants me chercher une pizza. » 1 crédit

Les agents ont été alertés du racket mené par Jamie Upton après qu’un des garçons se soit confié à son assistant social 1 crédit