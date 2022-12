LE MOJ: Si ce n’était pas de la malchance, nous n’aurions pas du tout de chance Canuck

Chance canadienne.

Cela a été plus mauvais que bon au fil des ans.

Tout a commencé avec un tristement célèbre rouet pour déterminer qui sélectionnerait Gilbert Perreault lors du repêchage de la LNH en 1970 à Montréal.

La roue était numérotée de 1 à 13. Les Canucks obtiendraient le premier choix si la roue s’arrêtait entre 1 et 6. Les Sabres gagneraient le droit de sélectionner en premier si la roue atterrissait entre 8 et 13. Si la roue s’arrêtait sur 7, ils tournerait à nouveau.

Lorsque le président de la LNH, Clarence Campbell, a fait tourner la roue et a ensuite annoncé «un», la table de repêchage des Canucks a éclaté. Le directeur général de Buffalo, Punch Imlach, a demandé à Campbell de regarder à nouveau. Les yeux du dirigeant de la ligue de 65 ans lui avaient manqué car la roue s’était arrêtée à 11.

Buffalo avait gagné le droit de choisir en premier.

Ils ont repêché Perreault, qui entrerait au Temple de la renommée du hockey en 1990 après avoir amassé 1 326 points en 1 191 matchs en tant que Sabre. Vancouver a ensuite choisi Dale Tallon, qui durera trois saisons en tant que Canuck.

Et c’est ainsi que tout a commencé.

Le rouet a disparu depuis longtemps – ayant été remplacé par un système utilisant des balles de ping-pong que seul un diplômé du MIT peut comprendre – mais même avec cette méthode en place, la balle de ping-pong n’est jamais sortie au bon moment pour sécuriser les Canucks ce choix numéro un insaisissable.

Lorsque vous parlez de Canuck Luck, vous devez mentionner quelques sept défaites déchirantes dans le match de la finale de la Coupe Stanley – l’une qui comprend Nathan LaFayette frappant un poteau, l’autre regardant les Canucks prendre une avance de 2-0 en perdant quatre des cinq derniers matchs contre Boston, dont le septième match à domicile.

Si vous êtes un adepte des punitions, vous pouvez ajouter l’échange d’un futur membre du Temple de la renommée à Cam Neely ou Joel Otto de Calgary donnant un coup de pied dans la rondelle pour un but gagnant de la série en prolongation en 1989. Il y a d’autres exemples que nous pourrions tirer de , mais nous sommes limités dans l’espace.

Le dernier chapitre n’est pas aussi grandiose mais implique néanmoins Bo Horvat et JT Miller.

Il a été rapporté récemment que les Canucks exploraient maintenant des options commerciales avec leur capitaine avant qu’il n’entre en agence libre.

L’ironie de tout cela est que la décision de quitter Horvat a été essentiellement prise le 5 septembre. C’est ce jour-là que Vancouver a signé à nouveau Miller pour un contrat de 56 millions de dollars sur sept ans.

L’organisation étant confrontée au plafond salarial, elle a dû choisir entre Miller ou Horvat, car conserver les deux aurait été un luxe.

Les Canucks ont décidé d’investir dans Miller.

L’approche était louable car il y aurait encore une petite chance que les Canucks puissent faire rentrer Horvat sous leur plafond salarial.

Un petit problème: avec 20 buts en 28 matchs, le prix demandé sur Horvat a explosé, surtout après que les Stars de Dallas aient signé Roope Hintz pour un contrat de huit ans d’une valeur de 67,6 millions de dollars avec un AAV de 8,45 millions de dollars.

Hintz, 26 ans, a peut-être un plafond plus élevé en tant que buteur que Horvat, 27 ans, mais il n’a rien à voir avec le curriculum vitae de Horvat.

Rick Dhaliwal de CHEK TV a rapporté que les Canucks ont fait leur meilleure offre à Pat Morris, l’agent de Horvat, l’offre de l’équipe s’élevant à plus de 7 millions de dollars par saison, tandis que l’agent cherche un nombre bien supérieur à huit.

Avec la possibilité de re-signer Horvat slim, les Canucks travaillent maintenant sur les téléphones pour le déplacer avant la date limite des échanges dans la LNH le 3 mars.

Alors, demandez-vous, qu’est-ce que tout cela a à voir avec Canuck Luck?

Au cas où vous vous poseriez la question, la meilleure production précédente de Miller était de 72 points en 2019-20. Les Canucks l’ont re-signé après une meilleure saison en carrière de 99 points l’an dernier. Horvat est un éternel marqueur de 20 buts qui a inscrit un sommet en carrière de 31 buts la saison dernière. Cette année, il est sur le rythme d’une campagne de 59 buts.

Deux acteurs clés avec des contrats expirants et tous deux ont des années de carrière pour renforcer leur valeur au bon (mauvais) moment.

Appelez cela un autre exemple de Canuck Luck.

