LE MOJ: Ovechkin contre Gretzky suscite de nombreux débats animés

Avec Alexander Ovechkin marquant son 802e but dans la LNH et dépassant Gordie Howe au poste de deuxième meilleur buteur de tous les temps de la ligue, le débat se poursuit quant à savoir s’il peut ou non rattraper Wayne Gretzky, qui a terminé son illustre carrière avec 894.

Les deux buts d’Ovechkin dans la victoire de 4-1 de vendredi soir contre les Jets de Winnipeg l’ont ramené à moins de 92 buts de The Great One.

Le débat sur la capacité ou non d’Ovechkin à dépasser Gretzky n’est pas le seul qui a lieu – j’ai même entendu des discussions sur qui est le meilleur buteur et le meilleur joueur.

L’argument que vous entendez de ceux qui favorisent Ovechkin est qu’il est un athlète bien supérieur quand il s’agit d’un ensemble de compétences physiques que Gretzky – et je suis d’accord.

Si vous deviez mettre Ovechkin dans la DeLorean avec Marty McFly et le déposer en 1982, il serait Biff Tannen sur patins. En même temps, si vous preniez Gretzky et que vous voyagez dans le temps jusqu’en 2022, il ne serait pas aussi génial.

Mais il est presque impossible de comparer les deux car il y a tellement de facteurs différents – et fluides – qui pèsent dans le débat.

Ovechkin bénéficie d’avancées en matière de conditionnement physique, d’équipement, de développement des compétences, de dépistage, de nutrition, etc., auxquelles Gretzky n’a jamais pu accéder.

Comparer physiquement les deux athlètes est absurde. Il en va de même pour comparer Connor McDavid, Nathan MacKinnon ou toute autre superstar de l’époque actuelle à Howe, Phil Esposito et Guy Lafleur.

Pourtant, Gretzky et ses contemporains avaient aussi leurs avantages.

L’ancien joueur de la LNH et analyste actuel d’ESPN, Ray Ferraro, a toujours aimé souligner que l’écart entre les six premiers et les six derniers du groupe d’attaquants de l’équipe s’est considérablement rétréci au fil des ans en raison des progrès susmentionnés.

Gretzky pouvait se régaler de décalages car le plancher du niveau de talent était tellement plus bas à son époque. Ovechkin n’a pas le même luxe.

Et en ce qui concerne les gardiens de but, regarder la position jouée dans les années 1980 est presque comique. J’ai toujours soutenu qu’aucun autre poste dans le sport ne s’est autant transformé que celui de gardien de but au cours du dernier demi-siècle.

Là encore, je n’ai jamais été fan de comparer des athlètes de différentes époques.

Ce dont je suis fan, c’est de comparer le niveau de domination d’athlètes de différentes époques.

Ovechkin a mené la ligue au chapitre des points à neuf occasions différentes, Gretzky a réussi le même exploit cinq fois.

Le sommet en carrière de Gretzky était de 92 buts en 1981-82 – soit 28 de plus que le prochain joueur le plus proche de Mike Bossy.

Le meilleur total d’Ovechkin a été les 65 buts qu’il a marqués en 2007-08 – soit 13 buts de mieux que les 52 d’Ilya Kovalchuk d’Atlanta.

Ce sont les types de chiffres qui devraient être utilisés pour déterminer qui était le joueur le plus “dominant”.

Et si vous voulez parler de la domination de Gretzky par rapport à ses pairs, ne cherchez pas plus loin que la saison 1985-86 au cours de laquelle il a marqué 52 buts et ajouté 163 passes pour terminer avec 215 points. Un gars du nom de Mario Lemieux a terminé deuxième en marquant cette saison avec 141 points. Autrement dit, Gretzky a récolté plus de passes que Lemieux de points.

La domination de Gretzky était telle que certains groupes de hockey le rendaient inéligible ou divisaient ses buts et ses aides en deux catégories distinctes.

Lorsque Barry Bonds a terminé sa carrière avec 762 circuits et a établi des comparaisons avec Hank Aaron et Babe Ruth, j’ai de nouveau secoué la tête pour les mêmes raisons que j’ai mentionnées plus tôt en parlant de Gretzky et Ovechkin.

Quand il s’agissait de savoir qui était le joueur le plus dominant de sa génération, c’était facilement Ruth et ce n’était même pas proche.

En 1920, Ruth a frappé 54 circuits pour les Yankees de New York. Le prochain joueur le plus proche était George Sisler de St. Louis – qui a frappé 19. En 1921, Ruth a frappé 59 circuits, le prochain le plus proche étant son coéquipier Bob Meusel qui a frappé 24.

Je pourrais continuer, mais vous voyez l’idée.

Si vous voulez débattre pour savoir qui est le meilleur joueur ou le plus dominant, comparer des joueurs de différentes générations est un argument erroné.

Comparez-les à leurs pairs et vous découvrirez qui était vraiment génial et/ou dominant.

La personnalité sportive vétéran de la Colombie-Britannique, Bob « the Moj » Marjanovich, écrit deux fois par semaine pour Black Press Media. Et consultez son podcast hebdomadaire tous les lundis sur Today in BC ou sur votre site Web local Black Press Media.

LNH