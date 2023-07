LE MOJ : Les Lions — et Adams — rebondissent en force contre Montréal

Après la débâcle de lundi soir dernier à Toronto au cours de laquelle le quart-arrière des Lions Vernon Adams Jr. a lancé six interceptions dans la défaite de 45-24 contre les Argos, tous les regards étaient tournés vers le signaleur de 30 ans pour voir comment rebondir contre les Montréalais. Les Alouettes au BC Place Stadium dimanche.

La journée a mal commencé lorsque la sécurité des Als Marc-Antoine Duquoy a intercepté une passe d’Adams et l’a retournée pour un touché sur la première possession des Lions. Heureusement pour Adams et les Lions, Duquoy a été appelé pour contact illégal et les Lions ont obtenu un premier essai à la place.

Adams a ensuite effectué quatre passes sur quatre lors du premier entraînement qui a été couronné par une course de touché de deux verges de Dominique Davis pour donner aux Lions une avance de 7-0 qu’ils n’abandonneraient jamais en battant les Alouettes par une marge de 35-19. .

« Je me suis dit qu’on ne pouvait pas commencer comme ça mais je n’avais aucun doute sur le fait qu’on allait revenir et faire notre truc. Il (Duquoy) avait le petit remorqueur là-bas… mais il faut continuer. Je veux être plus propre et meilleur pour l’équipe. Nous avons laissé beaucoup de verges là-bas », a déclaré Adams aux médias lors de sa conférence de presse d’après-match.

Adams terminerait la journée 20 pour 25 passes avec 285 verges avec un touché dans une performance qui a rendu l’entraîneur-chef Rick Campbell heureux.

«Ce n’est pas surprenant vu la façon dont il a été ici tout le temps. Nous avons reçu beaucoup plus de critiques la semaine dernière pour avoir perdu le match, y compris notre quart-arrière, que je ne le pensais nécessaire, donc bon pour lui de rebondir. Je suis fier de lui », nous a dit Campbell lors de l’émission d’après-match AM 730.

Le légendaire Wally Buono nous disait toujours qu’il y a quatre ou cinq gros jeux qui déterminent le destin d’un match. Le retour de touché de Duquoy qui a été annulé était l’un de ces jeux, tout comme le panier bloqué par les Lions avec un peu moins de cinq minutes à jouer au deuxième quart.

Alors que les Lions menaient 14-10, David Côté de Montréal s’est aligné pour une tentative de panier de 43 verges. Le plaqueur défensif des Lions Woody Baron a bondi et a bloqué le coup de pied de la Côte avec le ballon lâche faisant rebondir les Lions entre les mains de Jalen Edwards-Cooper, qui l’a renvoyé 63 verges pour un touché pour donner aux Lions une avance de 21-10 après un succès. convertir.

«C’est juste un gars qui fait un jeu. Il (Baron) a eu un tel talent pour se précipiter. Il est devenu maigre là-dessus et a traversé l’écart et a fait un énorme jeu, tellement bon pour lui », a déclaré Campbell.

Un autre point positif pour les Lions a été le jeu du porteur de ballon Shaun Shivers qui a accumulé 136 verges au total et a fourni aux 20 106 présents l’un des jeux les plus excitants du match lorsqu’il a capté une passe dans le bon plat, a couru sur la touche et semblait se diriger vers son deuxième touché du match.

Malheureusement pour Shivers, le demi de coin des Alouettes Dionte Ruffin n’a jamais abandonné le jeu et a frappé le ballon de la main de Shivers à la ligne d’une verge avec Duquoy venant le ramasser et donner la possession à Montréal.

Des frissons remplaçaient Smoke Mizzell, blessé, qui soignait une contusion au genou, et son jeu solide a montré que les Leos avaient maintenant une certaine profondeur au poste de porteur de ballon.

« On s’y attendait. Nous n’avions pas encore vu cela se traduire de l’entraînement en match, mais c’est à cela qu’il ressemblait à l’entraînement. En pratique, c’était époustouflant de voir à quel point il est rapide et rapide. Bon pour notre service du personnel et bon pour lui pour un gars qui n’est pas au Canada depuis très longtemps et qui a été capable de choisir des choses. Vous voyez que s’il obtient n’importe quel type d’espace, de bonnes choses peuvent arriver », a noté Campbell sur le produit de l’Université d’Auburn.

POINTS BONUS:

* Les Lions profiteront maintenant d’une semaine de congé avant de retourner à l’action au BC Place le samedi 22 juillet lorsque les Roughriders de la Saskatchewan arriveront en ville.

* La ruée vers les passes de la Colombie-Britannique continue de terroriser les quarts adverses alors que le pivot des Als Cody Fajardo a été limogé sept fois. L’ailier défensif des Lions, Mathieu Betts, a poursuivi son déchaînement en récoltant deux autres sacs pour porter son total de tête de la ligue à neuf. Betts a quitté le match à la fin du quatrième quart en raison d’un problème de crampes, mais devrait être bon pour la Saskatchewan.

* On ne peut pas en dire autant d’Edwards-Cooper, qui a subi une blessure aux côtes et sera réévalué au retour de l’équipe. Le secondeur des Lions Quincy Mauger a évité une grave blessure lorsqu’il est entré en collision avec le chariot de la caméra TSN lors d’un jeu près des lignes de touche. Mauger s’est cogné la tête contre le côté du chariot mais n’était pas plus mal en point. Mauger, soit dit en passant, joue avec un pouce droit cassé qui l’oblige à jouer avec sa main collée comme un club.

* Pro Football Focus a annoncé son tableau d’honneur de la LCF pour juin avec Sean Whyte des Lions obtenant le feu vert en tant que botteur le mieux classé de la ligue. En incluant le match contre Montréal, Whyte a maintenant une fiche de 12 en 13 sur les tentatives de placement, sa plus longue étant un 51 verges. Sur ses 12 buts sur le terrain, sept ont été de 40 mètres ou plus.

