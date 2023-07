LE MOJ : Les Canadiens de Vancouver trouvent toujours un moyen d’être une destination

Les Canadiens de Vancouver continuent de rouler.

L’équipe de baseball de la Northwest League continue d’être une réussite sur le terrain et en dehors, malgré tous les obstacles auxquels elle doit faire face.

Qu’il s’agisse d’une pandémie, d’un changement d’horaire de la courte saison à la pleine saison ou d’un changement de propriétaire, le président canadien Andy Dunn et son personnel trouvent toujours un moyen de faire du stade Nat Bailey une destination pour les amateurs de sport en été.

La filiale Single-A de la Northwest League des Blue Jays de Toronto a remporté le fanion de la division Nord en première mi-temps avec une fiche de 38-27 et a donc déjà décroché une place en séries éliminatoires.

« Nous avons eu du beau temps et les foules ont été formidables. Nous avons aussi très bien joué sur le terrain. C’était une première mi-temps un peu folle parce que traditionnellement nous n’avons jamais gagné la première mi-temps mais nous allons la prendre. Nous nous sommes beaucoup amusés et nous avons hâte de jouer au baseball fin septembre », déclare Dunn, 53 ans, qui a passé du temps en tant que cadre dans les organisations des Marlins de Miami et des Nationals de Washington.

Les Canadiens ont connu du succès tant sur le terrain qu’à l’extérieur depuis l’arrivée de Dunn en 2008.

L’organisation a remporté quatre championnats de la Ligue du Nord-Ouest et est apparue dans six séries de championnats, dont une défaite contre Eugene dans la série de championnats l’année dernière.

En dehors du terrain, les Canadiens attirent régulièrement plus de 200 000 partisans par saison au « The Nat » et sont toujours considérés comme l’une des plus grandes réussites des ligues mineures de baseball en matière de fréquentation.

La saison 2023 marque également la première avec un nouveau groupe de propriété en place alors que Jake Kerr et Jeff Mooney ont choisi de vendre l’équipe à Diamond Baseball Holdings – une société américaine qui possède 20 équipes professionnelles – au printemps dernier.

Malgré le changement de propriétaire, l’organisation n’a rien raté.

« La transition a été fantastique. Ils (DBH) sont les propriétaires de la franchise et ils sont formidables. Ces gars-là ne vont pas se présenter et gérer les choses au jour le jour. Ils nous soutiennent et ils veulent faire ce qu’ils peuvent pour s’assurer que nous proposons le meilleur produit localement pour notre communauté. Il n’y a eu aucun défi. La transition s’est déroulée sans heurts », note Dunn.

Le changement est une chose à laquelle Dunn et les Canadiens sont habitués depuis quelques années.

L’épidémie de Covid a provoqué l’annulation de la saison 2020 de la Ligue du Nord-Ouest. Lorsque la ligue a repris le jeu en 2021, les C ont joué à Hillsboro, dans l’Oregon, en raison de restrictions frontalières.

Lorsque l’équipe est finalement revenue au stade Nat Bailey pour la saison 2022, elle l’a fait avec un personnel de réception remanié, car de nombreux membres de longue date de l’organisation sont partis pendant la pause de deux ans.

Ensuite, lorsque la Major League Baseball a réorganisé la structure du baseball des ligues mineures avant 2022, les Canadiens et la Ligue du Nord-Ouest sont passés du baseball de courte saison de juin au début septembre à un calendrier complet commençant en avril.

« La météo en avril est toujours un défi. Je regarde notre équipe de terrain à l’époque – ils sont là tous les jours pour essayer de proposer le meilleur produit possible à la fois pour les gars sur le terrain et pour nos fans pour voir à quoi ressemblent les champs – et l’herbe ne pousse même pas encore et tout est humide. Nous étions très lourds (avec des jeux) en avril. Chaque fois que vous êtes lourd en avril, ça va toujours être difficile. Non seulement lorsqu’il s’agit de recruter des gens dans l’immeuble, mais aussi dans nos niveaux de dotation au stade de baseball parce que nous avons tellement de jeunes qui travaillent pour nous qui sont à l’école. Il suffit de passer à travers et d’atteindre les mois d’été, car les gens sortiront avec un temps plus clément », explique Dunn.

Les Canadiens ont non seulement une excellente réputation auprès des partisans en ce qui concerne l’expérience des jours de match au stade Nat Bailey, mais également dans la communauté et auprès des entreprises partenaires.

Lorsqu’il s’agit de partenaires corporatifs, la philosophie de Dunn est simple. Si vous voulez vous impliquer, l’organisation trouvera un moyen.

Lorsqu’il s’agit de faire venir les fans, Dunn a un mantra simple : faire d’assister à un match des Canadiens un événement qui créera un souvenir.

« Nous sommes très fiers de le garder abordable. Je veux dire qu’il y a des moments difficiles en ce moment car tout augmente dans les prix, donc nous voulons donner aux gens quelque chose d’amusant à faire. Il y a quelques semaines à peine, nous avons eu nos « Dog Days of Summer » et je pense que nous avions 700 chiens ici au stade de baseball. Certaines de ces personnes n’étaient pas des fans de baseball traditionnels, mais c’était une sortie et un événement. C’était fou. Nous avons également ramené nos Superstar Nights – il s’agit simplement de faire des choses amusantes pour créer un souvenir lorsqu’ils viennent au stade de baseball. C’est un peu ce que nous avons toujours recherché. Nous avons trouvé une petite formule qui fonctionne et c’est quelque chose dont nous sommes très fiers », explique Dunn.

Dunn et l’organisation continuent de chercher à améliorer l’expérience de jeu au stade Nat Bailey, ce qui signifie apporter des modifications à l’installation construite en 1951.

Le côté de la première base du stade de baseball qui abrite actuellement l’aire de pique-nique pour barbecue sera éventuellement remplacé par un nouveau pavillon pour les Canadiens avec de nouvelles installations d’entraînement et des cages de frappeurs pour répondre aux directives de la MLB pour les équipes des ligues mineures.

«Nous devons amener le stade de baseball aux normes de la MLB et c’est quelque chose qui nous enthousiasme. J’espère que nous dévoilerons bientôt des rendus pour susciter l’enthousiasme des gens et continuer à tirer parti de ce que nous avons fait », déclare Dunn.

Quant à une aire de pique-nique BBQ, elle va être déplacée.

«Nous concevons actuellement certaines choses qui, espérons-le, nous permettront de déplacer l’aire de pique-nique sur le toit, ce qui permettra d’avoir des vues spectaculaires. Nous avons des concepteurs et des ingénieurs qui étudient cela en ce moment », note Dunn.

Quand tout sera dit et fait, le stade Nat Bailey sera quelque peu différent.

Cependant, lorsqu’il s’agit d’une expérience de jour de match, vous pouvez parier que Dunn et son personnel continueront d’en faire un événement abordable.

La personnalité sportive vétéran de la Colombie-Britannique, Bob « the Moj » Marjanovich, écrit deux fois par semaine pour Black Press Media. Et consultez son podcast hebdomadaire tous les lundis sur Today in BC ou sur votre site Web local Black Press Media.

Base-ball