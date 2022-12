LE MOJ : Agents libres des Canuck, lanceurs coûteux et valeur de la non-pertinence

Andrei Kuzmenko des Canucks de Vancouver, à gauche, de Russie, et Bo Horvat discutent avant une confrontation contre les Panthers de la Floride lors de la troisième période d’un match de hockey de la LNH à Vancouver, le jeudi 1er décembre 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Darryl Dyck

Parfois, il se passe tellement de choses que nous voulons tout couvrir, alors à ces occasions, nous vous proposerons un petit « pot-pourri sportif » pour votre plus grand plaisir.

Alors que tout le monde se concentre sur Bo Horvat et sa situation contractuelle avec les Canucks de Vancouver, la discussion concernant l’avenir d’Andrei Kuzmenko a été minime.

Kuzmenko a été signé par les Canucks cet été pour un contrat d’un an d’une valeur de 950 000 $ après quatre saisons avec le SKA St. Petersburg de la KHL. Il a clairement misé sur lui-même, espérant prouver qu’il peut jouer au niveau de la LNH et décrocher ensuite un contrat plus lucratif.

Après un tiers de la saison, cette approche semble être la bonne puisque l’ailier de 26 ans a récolté 13 buts et 13 passes pour 26 points en 28 matchs tout en se révélant être un bon ajustement avec Elias Pettersson à la fois en cinq- jeu sur cinq et avec l’unité de jeu de puissance.

L’agent de Kuzmenko est Dan Milstein, qui a déclaré publiquement qu’il ne parlerait pas de prolongation de contrat avec les Canucks avant la fin de l’année. Si Kuzmenko maintient son rythme actuel et produit une saison de 30 buts, le plancher pour la demande de Milstein sera de 6 millions de dollars par an avec la possibilité que le nombre soit encore plus élevé.

Compte tenu de la situation du plafond salarial des Canucks, ils pourraient ne pas être en mesure de se permettre Kuzmenko et il sera intéressant de voir comment cette situation se déroulera à l’approche de la date limite des échanges du 3 mars.

***

J’ai fini de regarder la victoire 21-13 des 49er de San Francisco sur les Seahawks de Seattle et j’ai été impressionné par le sang-froid du quart-arrière des 49er Brock Purdy.

Purdy est sorti des portes en complétant ses 11 premières passes et ressemblait à un vétéran chevronné avec son premier touché du match contre George Kittle – simulant un double écran avant de trouver son bout serré au milieu pour une passe de touché de 28 verges.

C’est en fait une histoire incroyable.

Purdy était “M. Irrelevant » – la dernière sélection du repêchage de la NFL 2022 hors de l’État de l’Iowa – qui a été mis en service après les blessures de fin de saison de Trey Lance et Jimmy Garoppolo. Tout ce que Purdy a fait, c’est jouer au football sans erreur en guidant les 49ers vers trois victoires et en gardant leurs espoirs de Super Bowl en vie.

Lumen Field est un environnement intimidant, mais Purdy n’a pas semblé déconcerté du tout alors qu’il a effectué ses 11 premières passes dans la nuit. L’un de ses lancers les plus impressionnants a été une troisième et sept conversion avec les 49ers reculés au plus profond de leur propre territoire. Purdy a enfilé l’aiguille entre deux défenseurs des Seahawks et a trouvé Jauan Jennings sur une pente pour donner aux 49ers un peu de répit.

Bien sûr, cela aide quand vous avez une arme comme Christian McCaffrey à votre disposition et une ligne offensive qui a cédé un sac en sept matchs. Ajoutez une défense d’élite dirigée par Nick Bosa et vous avez une équipe qui peut faire une course profonde si Purdy peut simplement gérer des matchs.

Ce que Purdy n’a pas encore prouvé, c’est s’il peut ou non gagner un match pour les 49ers.

S’il le peut, pariez sur les 49ers.

En parlant de Bosa, la rude pénalité du passeur qui lui a été infligée au début du troisième quart qui a anéanti le retour d’interception de Deommodore Lenoir pour un touché était une blague complète.

Nous comprenons tous que la NFL essaie de protéger les quarts-arrière et l’une des règles en place est que les défenseurs ne sont pas autorisés à claquer les quarts-arrière au sol, mais tout ce que Bosa a fait a été de s’attaquer au quart-arrière de Seattle Geno Smith alors qu’il lançait le ballon. C’était un jeu de football, mais la NFL en a fait un appel si noir et blanc aux officiels qu’il a retiré tout bon sens du processus de prise de décision.

***

Certains des contrats distribués par les équipes de la Ligue majeure de baseball me laissent m’interroger sur la santé mentale des propriétaires.

Les six premières saisons de Carlos Rodon dans les ligues majeures l’ont vu remporter un grand total de 29 matchs avec les White Sox de Chicago. Rodon a subi des blessures pendant cette période, mais a finalement retrouvé une santé suffisante pour aller 13-5 avec une MPM de 2,37 en 132 manches pour les Sox en 2020.

L’année dernière avec les Giants de San Francisco, Rodon a lancé un sommet en carrière de 178 manches en route vers un dossier de 14-8 avec une MPM de 2,88.

Jeudi, le gaucher a profité de cette performance pour signer un contrat de six ans avec les Yankees de New York d’une valeur de 162 millions de dollars.

En faisant le calcul, cela représente 27 millions de dollars par saison.

Pas un mauvais score pour un lanceur de 29 ans qui a réussi à enchaîner deux bonnes – pas grandes – saisons tout en restant en bonne santé.

