Le Mois du patrimoine hispanique met la diversité et la culture au premier plan

De grandes célébrations sont attendues à travers les États-Unis pour célébrer le Mois national du patrimoine hispanique, une tradition annuelle qui met en valeur la diversité et la culture impressionnantes du peuple hispanique.

Célébré chaque année du 15 septembre au 15 octobre, ce mois est l’occasion pour de nombreux Américains de découvrir et de célébrer les contributions des Hispaniques, la minorité ethnique ou raciale qui connaît la plus forte croissance du pays, selon le recensement. Ce groupe comprend des personnes dont les ancêtres viennent d’Espagne, du Mexique, des Caraïbes et d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud.

Selon les dernières estimations du recensement, plus de 65 millions de personnes s’identifient comme étant d’origine ethnique hispanique aux États-Unis.

Avant l’existence du Mois national du patrimoine hispanique, il y avait la Semaine du patrimoine hispanique, qui a été créée par une loi parrainée par le représentant américain d’origine mexicaine Edward R. Roybal de Los Angeles et promulguée en 1968 par le président Lyndon B. Johnson.

La commémoration d’une semaine a été étendue à un mois deux décennies plus tard, avec une loi signée par le président Ronald Reagan.

« Tout cela s’est déroulé autour de grandes célébrations pour la communauté », a déclaré Alberto Lammers, directeur de la communication à l’Institut de politique et de politique latino de l’UCLA. « C’est devenu une occasion pour les gens de découvrir les cultures hispaniques, pour les Latinos de mieux connaître une communauté et pour le public américain de comprendre un peu mieux la longue histoire des Latinos aux États-Unis. »

Ce mois est une manière pour les Hispaniques de mettre en valeur leur diversité et leur culture avec le soutien du gouvernement, a déclaré Rachel Gonzalez-Martin, professeure associée d’études américano-mexicaines et latino-américaines à l’Université du Texas à Austin.

Le 15 septembre a été choisi comme point de départ pour coïncider avec l’anniversaire du « Grito de Dolores » ou « Cri de Dolores », lancé en 1810 depuis une ville du centre du Mexique qui a lancé la guerre d’indépendance de ce pays contre l’Espagne.

Les nations d’Amérique centrale, le Guatemala, le Honduras, le Salvador, le Nicaragua et le Costa Rica, célèbrent leur indépendance le 15 septembre, et le Mexique célèbre sa fête nationale le 16 septembre, le lendemain du cri d’indépendance.

Également pendant le Mois national du patrimoine hispanique, la nation sud-américaine du Chili célèbre son jour d’indépendance le 18 septembre. Journée des peuples autochtonesanciennement connu sous le nom de Columbus Day, est célébré aux États-Unis le deuxième lundi d’octobre.

Au cours de la dernière décennie, le mois a pris de l’ampleur en raison de la plus grande base de consommateurs latinos aux États-Unis, a déclaré Gonzalez-Martin. Gonzalez-Martin a ajouté que le soutien visible du gouvernement fédéral, notamment les célébrations à la Maison Blanche, ont également facilité la célébration pour les Hispaniques.

« Le Mois du patrimoine hispanique était une façon d’être hispanique et latino, mais avec la bénédiction officielle », a déclaré Gonzalez-Martin. « C’était une reconnaissance d’appartenance et cela a eu un impact très fort. »

Cette période de quatre semaines vise à honorer la manière dont les populations hispaniques ont façonné les États-Unis dans le passé et le présent, a déclaré Lammers.

« Cela nous donne l’occasion de reconnaître que les Latinos font partie de cette nation depuis tant de siècles », a déclaré Lammers. « Je pense que c’est ce qui est formidable dans tout cela. Cela nous a permis de creuser plus profondément et de raconter nos histoires. »

Le terme « hispanique » a été inventé par le gouvernement fédéral pour désigner les personnes issues de cultures hispanophones. Mais pour certains, ce terme a une connotation de conservatisme politique et met l’accent sur un lien avec l’Espagne. Il est parfois confondu avec « Latino » ou « Latinx ».

Pour certains, le terme « latino » reflète leurs liens avec l’Amérique latine. C’est pourquoi certaines célébrations sont appelées « Latinx » ou « Mois du patrimoine latin ».

Les Latino-Américains ne sont pas un monolithe. Il existe plusieurs identificateurs pour les Latino-Américains, qui dépendent en grande partie des préférences personnelles. Les Mexicains-Américains qui ont grandi pendant la période des droits civiques des années 1960 peuvent s’identifier comme Chicanos. D’autres peuvent se référer au pays d’origine de leur famille, comme les Américains d’origine colombienne ou salvadorienne.

Chaque culture a des différences uniques en matière de musique, de nourriture, d’art et d’autres références culturelles.

De la Californie à la Floride, les festivités ne manqueront pas. Les célébrations mettront en valeur la cuisine latine traditionnelle et des divertissements tels que des groupes de mariachis, des cours de folklore et de salsa. L’objectif est de mettre en valeur la culture du Mexique, de Porto Rico, du Venezuela et d’autres pays latins.

Les événements mettant en valeur la culture hispanique comprennent un défilé de mode quinceañera à Dallas le 14 septembre, le New York Latino Film Festival, qui se déroulera du 17 au 22 septembre, et le Viva Tampa Bay Hispanic Heritage Festival les 28 et 29 septembre.

Le Smithsonian à Washington, DC, propose une liste d’activités mettant en valeur le patrimoine hispanique, notamment en célébrant la vie de Celia Cruz et en présentant des expositions d’art réalisées au Mexique.

___

Terry Tang, journaliste à l’Associated Press, a contribué à ce rapport.