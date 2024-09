Le mois des récoltes est important pour les petites et grandes exploitations

8 septembre – Le mois de septembre est traditionnellement connu comme le mois des récoltes, et les fermes de toutes tailles espèrent une récolte fructueuse.

Un récent marché de producteurs sur Woodbine Road à St. Joseph comptait plusieurs tentes où les agriculteurs présentaient les cultures de cette saison à des acheteurs enthousiastes. Theresa Jirak, dont la famille possède la ferme Jirak à Atchison, au Kansas, a déclaré que la diversité et la variété des cultures sont toutes deux importantes, car le rendement de toute culture peut changer brusquement en raison de diverses conditions, notamment la météo.

« Cette année, par exemple, a été une bonne année pour le poivre », a déclaré Jirak. « D’autres récoltes n’ont pas été aussi bonnes. »

Elle a également expliqué que sa ferme étalait les récoltes de maïs tout au long de l’année, ce qui permettait de commencer la cueillette vers la fin juin. Pour elle, le maïs doux a donné un rendement constant tout au long de l’année.

« Nous avons aussi un verger », a déclaré Jirak. « Nous l’avons planté il y a quelques années. »

La diversité des cultures permet de garantir qu’il y a des produits à vendre sur les marchés agricoles. Elle a également déclaré que la communauté agricole est importante pour cette région et que les petites fermes apprennent l’importance de la communauté et de la présence pour ceux qui peuvent avoir un besoin, en particulier pendant la saison des récoltes.

« Vous savez, nous faisons cela depuis environ 20 ans », a déclaré Jirak à propos de sa ferme familiale. « Donc, on retrouve souvent les mêmes familles lors d’événements comme celui-ci année après année. »

Les petites exploitations agricoles ne travaillent pas seulement ensemble pendant la saison des récoltes. Stu Wertenberger, propriétaire d’une petite ferme à Helena, dans le Missouri, travaille en étroite collaboration avec une grande ferme de la région pour l’aider à récolter, en particulier à cette période de l’année. Dans son cas, la ferme Heath à Helena est proche de ses terres et les familles travaillent ensemble depuis des décennies.

« Nous allons cultiver des centaines d’hectares de maïs et de soja à cette période de l’année », a déclaré Wertenberger. « Il n’est pas rare que des petites exploitations travaillent avec des exploitations plus grandes de la région dans une sorte de partenariat qui nous profite à tous les deux. »

Wertenberger a ajouté que la météo dans la région a été positive pour le maïs et le soja, donc même s’il y a toujours des exceptions qui se produisent pendant le processus de récolte de centaines d’acres, les perspectives sont bonnes.

Il a également expliqué qu’il faut environ un mois de préparation pour que les moissonneuses-batteuses des grandes exploitations soient prêtes à travailler, et cela comprend le fait de s’assurer que les têtes (les accessoires des moissonneuses-batteuses) sont en bon état de fonctionnement. Le maïs est généralement récolté en premier, puis les têtes des moissonneuses-batteuses doivent être changées pour pouvoir récolter le soja.

Les propriétaires de grandes et de petites exploitations agricoles s’accordent sur un point, surtout pendant cette période de récolte très chargée : ils demandent aux conducteurs d’être patients lorsqu’ils voient des moissonneuses-batteuses et des camions agricoles sur les routes.

« Les agriculteurs travaillent dur pour acheminer les produits des fermes vers les marchés et les magasins », a déclaré Jirak. « Si les gens peuvent être patients avec nous sur les routes, ils seront récompensés par des produits frais. »

Charles Christian est présentateur du journal télévisé du soir pour News-Press NOW et exerce également les fonctions de ministre ordonné dans les églises méthodistes unies d’Union Star et d’Helena, dans le Missouri. Vous pouvez contacter Charles à l’adresse [email protected]. Suivez-le sur Twitter : @NPNowChristian.