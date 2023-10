Le mois de septembre torride clôt un été record – et les scientifiques préviennent que la tendance ne montre aucun signe d’arrêt

Une agence de surveillance du climat de l’Union européenne a constaté que le mois dernier a été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré, avec une température de 1,75 °C au-dessus de la moyenne préindustrielle.

Mais le plus inquiétant est que 2023 est en passe de devenir l’année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète.

« 2023 s’est révélée être une année très anormale », a déclaré Samantha Burgess, directrice adjointe du ministère de l’Éducation de l’UE. Services Copernicus sur le changement climatique (C3S). « Nous avons connu le mois de juin le plus chaud, le mois de juillet le plus chaud et le mois d’août le plus chaud jamais enregistré. Mais septembre a vraiment dépassé tous les records battus que nous avons vus au cours des derniers mois.

« Quand je parle à mes collègues du monde entier, personne n’a jamais vu de telles données de surveillance du climat. »

Selon de nombreuses données collectées par des satellites, des stations météorologiques, des navires et des avions du monde entier, la température moyenne de l’air en septembre était de 0,93 °C supérieure à la moyenne de 1991 à 2020 pour le mois, battant le précédent record établi en 2020 de 0,5 °C.

Cela survient juste une semaine après que le Centre national de données sur la neige et la glace des États-Unis a annoncé que les températures de cette année étendue minimale de glace de mer dans l’Arctique était le cinquième plus bas jamais enregistré, et le Étendue maximale de la glace de mer en Antarctique était le plus bas.

Avec autant de mois record, la température moyenne mondiale depuis le début de l’année est de 1,4 °C supérieure à la moyenne préindustrielle.

La chaleur a été ressentie partout dans le monde cet été. Phoenix, en Arizona, a connu une un record de 31 jours consécutifs où les températures étaient de 43,3 °C ou plus battant le précédent record de 18 jours établi en 1974. Les températures nocturnes n’ont apporté aucun soulagement, restant souvent au-dessus de 32 °C.

En juillet, une commune de Chine a atteint un température record de 52,2 C.

Le Canada n’a pas non plus été épargné par la chaleur.

« Nous avons eu l’été le plus chaud [in Canada]. Il n’a même pas approché le plus chaud précédent malgré le fait que nous avons eu des températures plus fraîches à Montréal, Ottawa et Toronto », a déclaré Dave Phillips, climatologue principal à Environnement et Changement climatique Canada.

Alors que ces villes ont connu des températures proches de la moyenne pendant une grande partie de l’année, cela n’a pas été le cas cette semaine, puisque les températures dans ces mêmes villes ont frôlé les 30 °C, soit près de deux fois la moyenne pour cette période de l’année.

En regardant vers 2024

Les neuf dernières années ont été neuf plus chaud jamais enregistré, avec 2016 comme la plus chaude jamais enregistrée. Ceci malgré le fait que le phénomène météorologique El Niño-Oscillation australe – un phénomène naturel récurrent dans l’océan Pacifique – était dans une phase de refroidissement, connue sous le nom de La Niña, depuis trois ans.

Nous vivons actuellement des conditions El Niño – un réchauffement cyclique des températures de surface des océans dans la même zone du Pacifique. Cette phase peut provoquer une augmentation des températures mondiales.

Même si El Niño n’a commencé qu’en juillet, l’Administration nationale américaine des océans et de l’atmosphère prévoit qu’il durera tout l’hiver et jusqu’au printemps.

Pour cette raison, 2024 devrait être encore plus chaude que 2023, a déclaré Burgess. Mais la température n’est pas claire.

« Nous savons également que cet El Niño commence dans un océan plus chaud et une atmosphère plus chaude que jamais auparavant », a déclaré Burgess. « Nous volons donc un peu à l’aveugle quant à la force de cet événement particulier. »

Michael E. Mann, un climatologue qui a popularisé le «graphique « bâton de hockey » qui illustre un réchauffement climatique rapide, a déclaré qu’il n’était pas surpris par cette tendance.

« Il y a plusieurs années, nous avons publié une étude qui montrait que nous devrions nous attendre à ce que cette série d’années record se poursuive aussi longtemps que nous continuons à générer de la pollution par le carbone », a-t-il déclaré dans un courrier électronique.

Mais Mann — dont le livre récent, Notre moment fragile, aborde la manière dont le climat a façonné l’humanité et comment nous pouvons aller de l’avant – soulignant que tout n’est pas perdu.

« Il n’y a aucune preuve que nous soyons à l’origine d’un réchauffement incontrôlable », a-t-il déclaré. « Le réchauffement est constant et se poursuivra aussi longtemps que les émissions de carbone continueront.

« La bonne nouvelle est que lorsque les émissions de carbone atteignent zéro, le réchauffement de la surface de la planète prend fin presque immédiatement, il y a donc un impact direct et immédiat sur nos efforts pour décarboner notre économie. »

Burgess a déclaré que ces découvertes récentes devraient être le moteur du changement avant l’examen de cette année. Conférence sur le climat COP 28.

« La crise climatique est là, elle nous touche tous maintenant, et nous avons vraiment besoin d’une action ambitieuse », a-t-elle déclaré.