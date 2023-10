Le mois de septembre a été le plus chaud jamais enregistré, avec une marge « extraordinaire » – observateur climatique de l’UE

Le mois dernier a été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré, avec une « marge extraordinaire », a déclaré l’observateur climatique de l’UE.

L’année 2023 devrait être la plus chaude de l’histoire de l’humanité.

Les températures moyennes mondiales de janvier à septembre étaient supérieures de 1,4 degrés Celsius à celles de l’ère préindustrielle.

Le mois dernier a été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré, avec une marge « extraordinaire » alors que le monde flirte dangereusement avec le dépassement d’une limite clé de réchauffement, a déclaré jeudi l’Observatoire climatique de l’UE.

Une grande partie du monde a été étouffée par un temps inhabituellement chaud en septembre, au cours d’une année qui devrait être la plus chaude de l’histoire de l’humanité et après les températures mondiales les plus chaudes jamais enregistrées au cours de l’été de l’hémisphère Nord.

La température moyenne de l’air en surface en septembre, de 16,38 degrés Celsius, était de 0,93 °C supérieure à la moyenne mensuelle de 1991 à 2020 et de 0,5 °C supérieure au précédent record de 2020, a indiqué le service Copernicus sur le changement climatique (C3S) dans un rapport.

Les records de température sont normalement battus avec des marges beaucoup plus petites, plus proches du dixième de degré.

Le rapport indique que ce chiffre est « le mois chaud le plus anormal » dans son ensemble de données remontant à 1940 et environ 1,75°C de plus que la moyenne de septembre dans la période préindustrielle 1850-1900.

« Nous avons vécu le mois de septembre le plus incroyable de tous les temps d’un point de vue climatique. C’est tout simplement incroyable », a déclaré à l’AFP le directeur du C3S, Carlo Buontempo.

« Le changement climatique n’est pas quelque chose qui se produira dans 10 ans. Le changement climatique est là. »

Les températures sans précédent de septembre « ont battu des records extraordinaires », a ajouté Samantha Burgess, directrice adjointe du C3S.

En route pour l’année la plus chaude

Les températures moyennes mondiales de janvier à septembre étaient supérieures de 1,4 degrés Celsius à celles de 1850 à 1900, dépassant presque l’objectif de réchauffement de 1,5°C de l’Accord de Paris de 2015, a rapporté C3S.

Ce seuil constitue l’objectif le plus ambitieux de l’accord et est considéré comme essentiel pour éviter les conséquences les plus catastrophiques du changement climatique.

La température mondiale moyenne de janvier à septembre était supérieure de 0,05 °C à celle de la même période de neuf mois en 2016, l’année la plus chaude enregistrée jusqu’à présent.

Le phénomène El Niño – qui réchauffe les eaux du Pacifique Sud et attise le temps plus chaud au-delà – fera probablement de 2023 l’année la plus chaude jamais enregistrée au cours des trois prochains mois.

Les scientifiques s’attendent à ce que les pires effets de l’actuel El Niño se fassent sentir à la fin de 2023 et au cours de l’année prochaine.

Même si El Niño a joué un rôle dans le réchauffement, « il ne fait aucun doute que le changement climatique a aggravé la situation », a déclaré Buontempo à l’AFP.

Une action « jamais aussi critique »

L’Europe a connu son mois de septembre le plus chaud jamais enregistré, avec une température de 2,51°C supérieure à la moyenne de 1991 à 2020, de nombreux pays battant les records nationaux de température pour le mois.

La température moyenne de la surface de la mer pour le mois, à l’exclusion des régions polaires, a également atteint un niveau record pour le mois de septembre, à 20,92°C.

Les scientifiques affirment que la hausse des températures à la surface de la mer due au changement climatique rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus intenses, la tempête Daniel ayant déclenché des inondations dévastatrices en Libye et en Grèce en septembre.

La glace de mer de l’Antarctique est restée à un niveau record pour cette période de l’année, tandis que la glace de mer mensuelle de l’Arctique était inférieure de 18 % à la moyenne, a ajouté C3S.

Les océans ont absorbé 90 % de l’excès de chaleur produit par l’activité humaine depuis l’aube de l’ère industrielle, selon les scientifiques.

Les océans plus chauds sont également moins capables d’absorber le dioxyde de carbone, ce qui exacerbe le cercle vicieux du réchauffement climatique et perturbe les écosystèmes fragiles.

Les dirigeants du monde se réuniront à Dubaï à partir du 30 novembre pour les négociations cruciales de l’ONU sur le climat, connues sous le nom de COP28, alors que les conséquences du réchauffement climatique s’accélèrent.

Trouver un consensus sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique, le financement de l’adaptation et de l’atténuation et la promotion des énergies renouvelables seront des sujets de négociation clés.

Les Nations Unies ont déclaré mercredi qu’il existait des « points de vue divergents » entre les parties sur la manière d’atteindre les objectifs de Paris, même si elles ont convenu que l’action climatique passée était insuffisante.

Le pape François avait précédemment averti que le monde « s’effondre » à cause du réchauffement climatique, exhortant les participants à la COP28 à accepter des politiques contraignantes sur l’élimination progressive des combustibles fossiles.

« À deux mois de la COP28, le sentiment d’urgence d’une action climatique ambitieuse n’a jamais été aussi critique », a déclaré Burgess.