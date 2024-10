Le Mois de la sensibilisation au cancer du sein est marqué par des avancées biotechnologiques et des tendances inquiétantes pour les jeunes femmes

USA Groupe de nouvelles Commentaire de l’actualité

VANCOUVER, C.-B., 15 octobre 2024 /CNW/ — Chaque mois d’octobre, la sensibilisation au cancer du sein augmente grâce à des campagnes très efficaces et aux nouveaux développements dans le traitement du cancer du sein. Cependant, ce mois d’octobre a commencé avec des données effrayantes, notamment un nouveau rapport montrant que les diagnostics de cancer du sein augmentent chez les femmes de moins de 50 ans. Non seulement l’étude estime que plus de 310 000 nouveaux cas de cancer du sein invasif seront diagnostiqués chez les femmes en 2024 (avec plus de 42 000 décès dus à la maladie), mais de nouvelles données de sondage BREM a également montré qu’un tiers des femmes sont sauter les projections recommandées en raison du coût. Heureusement, un rapport de septembre a montré que même si les diagnostics de cancer augmentent, les chances de survivre aussi. Alors que le mois de sensibilisation au cancer du sein se poursuit, les développeurs de biotechnologies et leurs développements se poursuivent également, avec les récentes mises à jour du marché provenant de : Ôncolytiques Biotech Inc. (NASDAQ : ONCY) (TSX : ONC), Hologic, Inc. (NASDAQ : HOLX), Novartis SA (NYSE : NVS), Kazia Therapeutics Limitée (NASDAQ : KZIA), et Atossa Therapeutics, Inc. (NASDAQ : ATOS).

Selon Recherche sur les détroitsle marché mondial du diagnostic du cancer du sein devrait croître à un TCAC de 7,62 % pour atteindre un 9,65 milliards de dollars américains d’ici 2033. De plus, selon les analystes de Études de marché et conseils Polaris le marché du traitement du cancer du sein devrait augmenter jusqu’à 63,13 milliards de dollars américains d’ici 2032, porté par un TCAC de 8,5 %.

Oncolytics Biotech® annonce des progrès clés et des études à venir pour les traitements du cancer du sein et du pancréas et se prépare à la voie d’approbation accélérée de la FDA.

Oncolytics Biotech Inc. (NASDAQ : ONCY) (TSX : ONC)une société leader au stade clinique spécialisée dans l’immunothérapie pour l’oncologie, récemment annoncé principaux progrès et études à venir sur le pelareorep, sa principale immunothérapie administrée par voie intraveineuse, dans les essais sur le cancer du sein et du pancréas.

Résultats récents d’efficacité clinique de l’essai BRACELET-1 dans le cancer du sein HR+/HER2- ont ouvert la voie à une nouvelle étude visant à soutenir l’accélération Administration américaine des produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) approbation. La mise à jour de l’entreprise décrit également les étapes clés des essais sur le cancer gastro-intestinal attendus en 2025, avec la possibilité d’études supplémentaires permettant l’enregistrement.

« Nous sommes enthousiasmés par les récents résultats de BRACELET-1, qui ont dépassé nos attentes et corroborent le fort signal d’efficacité précédemment observé chez les patientes atteintes d’un cancer du sein traitées par pelareorep », a déclaré Wayne PisanoPDG par intérim et président de Oncolytiques Conseil d’administration. « Après avoir traité plus de 100 patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique HR+/HER2- dans le cadre de plusieurs études cliniques, ces résultats constituent la base d’une voie de développement menant à une approbation accélérée. Les résultats de BRACELET-1, combinés aux récents retours du laboratoire FDAnous donnent confiance dans notre approche de développement, et nous sommes impatients de lancer un essai clinique conçu pour soutenir l’approbation du pelareorep en tant que nouveau traitement contre le cancer du sein.

Les résultats prometteurs de BRACELET-1 constituent la base d’un essai plus vaste visant à obtenir une approbation accélérée de la FDA. Début 2025, Oncolytics prévoit de soumettre un essai combiné pélaréorep + paclitaxel pour le cancer du sein HR+/HER2- avancé ou métastatique, ciblant environ 180 patientes ayant progressé ou non éligibles aux conjugués anticorps-médicament comme Enhertu, ce qui représente un environ 55 000 patients aux États-Unis. Cette étude vise à démontrer un bénéfice en matière de survie sans progression (SSP) d’au moins 4,3 mois, BRACELET-1 ayant précédemment montré une amélioration de la SSP de 5,7 mois par rapport à la chimiothérapie seule. Les inscriptions devraient commencer au premier semestre 2025.

« Avec l’évolution continue du traitement du cancer du sein, nous avons conçu notre programme de lutte contre le cancer du sein avec les conseils d’experts de premier plan dans le domaine », a déclaré Thomas HeinemannMD, Ph.D., médecin-chef de Oncolytiques. « Notre plan est conçu pour obtenir une approbation réglementaire avec moins de patients, dans un délai plus court et en exigeant moins de financement que les voies réglementaires traditionnelles. »

Oncolytiques a des étapes clés pour 2025, notamment le lancement d’une étude d’enregistrement pour le pélaréorep avec le paclitaxel dans le cancer du sein HR+/HER2- et les données anticipées de sécurité et d’efficacité des cohortes de l’étude GOBLET dans les cancers du pancréas et de l’anus. D’ici la fin de l’année, Oncolytics prévoit de finaliser le protocole maître avec GCAR et approchez-vous du FDA.

Hologic, Inc. (NASDAQ : HOLX), un leader mondial de la santé des femmes, a lancé le Mois de la sensibilisation au cancer du sein en appelant le Nasdaq cloche d’ouverture du 18ème année et a dévoilé sa campagne #BustTheMyth pour démystifier les mythes sur le cancer du sein et autonomiser les femmes.

Plus tôt cette année, Hologique finalisé son acquisition de Endomagnétique Ltd (Endomag)un développeur privé de technologies de chirurgie du cancer du sein basé au Royaume-Uni, depuis environ 310 millions de dollars. La transaction ajoutée Endomag solutions sans fil de localisation de chirurgie mammaire et de traçage lymphatique pour Hologic portefeuille, élargissant les options et améliorant l’expérience des chirurgiens du sein et des radiologues.

« Nous sommes ravis de finaliser l’acquisition de Endomag et nous sommes impatients de travailler avec nos nouveaux collègues pour accroître l’accès à leurs technologies innovantes, qui complètent et diversifient notre portefeuille interventionnel en pleine expansion en matière de santé du sein », a déclaré Erik Andersonprésident des solutions pour la santé du sein et du squelette chez Hologique. « Grâce à notre engagement commun à faire progresser la santé des femmes à l’échelle mondiale, nous sommes ravis d’améliorer les résultats pour les patientes et, avec nos clients, de redéfinir les normes de soins pour l’intervention contre le cancer du sein. »

Novartis SA (NYSE : NVS), une société de médicaments innovants, annoncé à la mi-septembre que le Administration américaine des produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) avait approuvé Kisqali® (ribociclib) en association avec un inhibiteur de l’aromatase (IA) pour réduire le risque de récidive chez les personnes atteintes d’un cancer du sein HR+/HER2- précoce. L’approbation est intervenue quelques jours seulement après Novartis analyse mise à jour annoncée de l’essai pivot de phase III NATALEE, qui a montré une réduction du risque de récidive de 28,5 % dans une large population de patientes atteintes d’un cancer du sein précoce.

« Avec cette approbation, nous redéfinissons les options de traitement pour une population plus large de personnes touchées par le cancer du sein et confrontées au risque persistant de récidive », a déclaré Victor Bultó, président des États-Unis, Novartis. « Nous continuons à transformer les soins contre le cancer avec Kisqali, en nous appuyant sur son profil établi dans le contexte métastatique et en aidant désormais un large éventail de personnes qui s’efforcent de rester sans cancer après un diagnostic à un stade précoce.

Kazia Therapeutics Limitée (NASDAQ : KZIA), une société de développement de médicaments axée sur l’oncologie, également annoncé à la mi-septembre qu’elle avait signé un accord avec Institut de recherche médicale QIMR Berghoferl’un des L’Australie centres de recherche sur le cancer les plus importants, pour obtenir une licence exclusive sur certains droits de propriété intellectuelle relatifs à des thérapies combinées composées de médicaments inhibiteurs de PI3K et d’un ou plusieurs médicaments d’immunothérapie ou inhibiteurs de PARP (combinaison PI3K).

« Il s’agit d’une évolution passionnante dans notre partenariat avec QIMR Berghofer et une étape importante non seulement pour chez Kazia développement du paxalisib, mais également du portefeuille commercial de la société alors que nous obtenons la licence d’une voie importante d’immunothérapie du cancer », a déclaré le Dr. Jean AmiPDG de Kazia. « Nous sommes très heureux d’avoir obtenu les droits de propriété intellectuelle potentiels autour des inhibiteurs de PI3K, ce qui constitue une avancée significative alors que nous continuons à explorer des traitements contre le cancer au-delà du cerveau, y compris de nouveaux traitements contre les tumeurs solides telles que le cancer du sein.

Atossa Therapeutics, Inc. (NASDAQ : ATOS), une société biopharmaceutique de stade clinique développant des médicaments innovants contre le cancer du sein, ouverte en octobre par annonçant sa reconnaissance et son soutien au Mois de la sensibilisation au cancer du sein, en soulignant le FDA mise en œuvre récente de sa règle mise à jour qui oblige les prestataires de soins de santé à informer les femmes de leurs résultats de densité mammaire après une mammographie. Atossa évalue actuellement son principal actif, le (Z)-endoxifène, dans plusieurs essais cliniques de phase 2, y compris l’étude Karisma-Endoxifen, qui étudie le potentiel du (Z)-endoxifène à réduire la densité mammaire à la mammographie chez les femmes préménopausées avec une densité mesurable, avec des données d’essai attendues au quatrième trimestre 2024.

« Même si des progrès significatifs ont été réalisés, la poursuite des recherches est essentielle pour améliorer les résultats pour les millions de femmes touchées par le cancer du sein chaque année », a déclaré Steven QuaiMD, Ph.D., président et chef de la direction de Atossa. « À Atossanous nous engageons à faire progresser les traitements innovants et à accroître la sensibilisation aux facteurs de risque, tels que la densité du tissu mammaire, qui peuvent contribuer à des diagnostics manqués.

