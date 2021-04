«Pourquoi (insérer le nom de l’entreprise) ne veut-il pas de moi? Pourquoi n’ai-je pas d’amis? »

Mon fils Ryan a 27 ans et il est autiste. Voici quelques-unes des questions qu’il me pose après qu’un entretien d’embauche se termine par un «non» (ils le font tous), ou lorsque son jeune frère amène ses amis ou sa petite amie à la maison. Ryan est douloureusement conscient de ce qui manque dans sa vie. Il a même des noms de fils qu’il n’aura probablement jamais – Gavin et Nicholas.

Bien que l’autisme affecte tout le monde sur le spectre à des degrés divers, en général, les personnes atteintes d’autisme ont du mal à trouver un emploi et des amis. Ryan n’a pas le niveau de QI émotionnel ou cognitif égal à la plupart des gens de son groupe d’âge – loin de là – mais il est plus limité par ce que la société lui permet de faire que par son autisme. Il est temps que nous, en tant que société, passions enfin de la conscience à l’inclusion.

Allez au-delà de l’acceptation

Il y a vingt ans, lorsque Ryan a été diagnostiqué, la plupart des gens ne savaient toujours pas ce que c’était ni comment interagir avec les personnes atteintes d’autisme ou leur famille. Nous craignons ce que nous ne comprenons pas.

Aujourd’hui, il est difficile de trouver une personne qui ne connaît pas une personne autiste. Nous savons ce que c’est. Nous sommes conscients. L’acceptation signifie que vous pouvez passer du temps dans une pièce avec un enfant qui a une explosion incontrôlable et ne pas le blâmer pour une «mauvaise parentalité», ou rester bouche bée lorsqu’un adulte fait des sons ou des mouvements atypiques. Ces cas sont plus faciles à repérer et à réagir par «acceptation».

Cependant, l’autisme n’est pas toujours facile à détecter. L’homme que vous avez réprimandé dans votre avis Google ou signalé au responsable comme étant «impoli» parce qu’il a répondu à votre question par une brève déclaration, n’a pas établi de contact visuel et n’a pas souri, était également autiste. C’est pourquoi les entreprises ne sont pas disposées à embaucher des personnes différentes – la société ne les accepte pas. Remarquez que j’ai dit «différent» et non «incapable de faire le travail».

Les responsables du recrutement craignent que leurs clients ou employés ne se sentent pas à l’aise avec «différent». Ce malaise avec «différent» est également la raison pour laquelle les personnes atteintes d’autisme et leurs familles ne sont souvent pas invitées dans les cercles sociaux. Et il y a des conséquences à l’indifférence.

Mon fils veut participer

Les personnes autistes tombent souvent entre les mailles du filet. Ryan n’a aucun revenu et aucune assurance maladie. Il est trop «différent» pour être employé, mais pas suffisamment handicapé pour bénéficier d’une assurance maladie ou d’autres avantages. L’année dernière, lorsque Ryan a eu 26 ans, la commission des assurances de mon employeur a jugé qu’il n’était pas suffisamment handicapé pour rester sur mon assurance. En plus de l’autisme, il souffre d’épilepsie et ses médicaments coûtent 1 400 $ par mois pour le maintenir en vie. C’est un lourd fardeau pour notre famille.

Le gouvernement refuse également la plupart des cas d’assistance aux personnes atteintes d’autisme. Mais il ne veut pas d’aide, il veut ce que la plupart des gens veulent – travailler et ressentir la satisfaction d’un travail bien fait, gagner un revenu, contribuer et avoir une identité en dehors de chez nous.

Repenser l’empathie et l’autisme:Je suis marié. Je suis aussi autiste. Mais être sur le spectre a fait de moi un meilleur mari.

Si la société ne change pas, il n’atteindra jamais le plein emploi avec des avantages sociaux. Sans soins de santé, sans emploi et sans amitié, Ryan ne vit pas sa vie aussi pleinement qu’il le pourrait, si seulement la société l’acceptait.

Comment pouvez-vous faire une différence? Avril est le mois de la sensibilisation à l’autisme. Il existe de nombreuses occasions dans votre communauté locale d’interagir avec la communauté de l’autisme, de montrer que vous êtes «conscient» et de signaler que vous êtes passé à l’étape de «l’acceptation». Certaines personnes changeront leur lumière de porche blanche en une lumière bleue au cours du mois d’avril. D’autres organiseront une course de 5 km et collecteront des fonds pour des organisations à but non lucratif telles que Autism Speaks.

École Zoom:L’apprentissage à distance a misérablement échoué mon élève de troisième année. Je l’ai tirée de l’école publique.

Ce sont toutes de belles choses à faire. Cependant, je vous mets au défi de passer à l’étape de «l’inclusion» et d’avoir un impact énorme. Dites aux entreprises que vous êtes d’accord avec «différent». Invitez des personnes autistes et leurs familles à rejoindre vos cercles sociaux. C’est ainsi que vous pouvez enrichir leur vie.

Enfin, il est important de souligner qu’employer et inclure des personnes atteintes d’autisme n’est pas une forme de charité. C’est reconnaître leur valeur parce qu’ils ont beaucoup à donner.

Habituez-vous à différent.

Debbie Price vit à Palm Beach Gardens, en Floride. Cette chronique a été publiée à l’origine dans le Palm Beach Post.