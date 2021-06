Le mois de la fierté rencontre Wall Street alors que le nouveau FNB LGBTQ arrive sur le marché

Juste à temps pour le mois de la fierté, Wall Street a son premier ETF axé sur les LGBTQ.

ProcureAM, en partenariat avec LGBTQ Loyalty Holdings, a lancé cette semaine le nouveau ETF LGBTQ100 ESG. Ce fonds unique en son genre utilise les données de la communauté LGBTQ pour identifier les 100 premières entreprises qui s’alignent le plus sur les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG) du groupe. Le fonds comprend des noms comme Estee Lauder, Facebook, Starbucks, PayPal, Visa et plus encore.

Dans une interview avec « ETF Edge » de CNBC, le PDG d’ETF Trends, Tom Lydon, a donné son point de vue sur le fonds.

« Vous avez un groupe de défenseurs vraiment fort pour cela, pour le bon moment, et je pense que ces choses vont être essentielles et essentielles pour ce qui se passera à l’avenir », a-t-il déclaré mercredi, désignant les partisans du fonds. tels que l’ancien membre du Congrès Barney Frank et Martina Navratilova, une ancienne joueuse de tennis professionnelle et une défenseure connue des droits des transgenres et des homosexuels.

« Les gens feront attention », a ajouté Lydon. « Je pense qu’il va y avoir beaucoup d’attraction pour ça. »

L’homme derrière le fonds, le co-fondateur de Procure Holdings, Bob Tull, a partagé son point de vue d’initié sur le fonds au cours de la même interview. Il a expliqué l’approche unique utilisée pour sélectionner les titres au sein du fonds, ce qui le sépare des fonds traditionnels qui utilisent uniquement des analyses quantitatives.

« La structure a commencé avec plus d’un millier de titres, puis la première chose que nous avons faite a été de les sélectionner pour inclusion et ESG en utilisant les normes de l’ONU », a-t-il déclaré. « Les membres de la communauté sont très fidèles et il y a donc une composante sentimentale dans cet indice. »

Dans la même interview « ETF Edge », Andrew McOrmond, directeur général de WallachBeth Capital, a déclaré que cela se résumait à cette nouvelle vague d’investisseurs. Il dit que le nouvel investisseur est plus jeune et met l’accent sur l’intersection entre les objectifs de gouvernance sociale et l’investissement. Ces jeunes gravissent également les échelons dans ces grandes entreprises.

« Si ces entreprises ne soutiennent aucune exclusion et un lieu de travail diversifié, elles attireront les meilleurs talents », a-t-il déclaré. « Les meilleurs talents signifient que l’entreprise est plus performante. »

C’est une boucle de rétroaction positive. À mesure que de jeunes talents rejoignent des entreprises qui renforcent les valeurs ESG, ces entreprises obtiennent de meilleurs résultats et, par conséquent, le cours de leurs actions augmente à long terme.

« Je pense que c’est la chose sous-jacente qui va conduire cette chose à long terme », a déclaré McOrmond.

