Le mois de la fierté est terminé. Comment être un allié LGBTQ en juillet et au-delà

Lorsque David Cato est entré dans Banana Republic le mois dernier, il a été frappé par les marchandises du mois de la fierté exposées : des chemises, des chaussettes, des parapluies et plus encore ornés d’« arcs-en-ciel partout ».

« J’ai été tellement excité cette année de voir la fierté partout », a-t-il déclaré à USA TODAY. « Et j’ai l’impression que c’est l’une des premières fois que je le vois aussi gros qu’il l’a été. … Bien que cela puisse prendre du recul (en juillet), je ne pense pas que les alliés devraient jamais prendre du recul. Et je ne pense pas que la fierté devrait jamais s’arrêter. »

Cato, directeur clinique et thérapeute en soins transgenres certifié à l’établissement de santé mentale de l’Arizona Sierra Tucson, s’est souvenu d’être allé faire du shopping avec son partenaire il y a quelques semaines, lorsqu’il a réfléchi à ce que ce serait si les magasins conservaient leurs présentoirs et leurs marchandises Pride toute l’année – pas juste en juin.

« Il suffit de (garder) la section Fierté toute l’année pour montrer qu’il y a toujours ce soutien, au lieu que ce ne soit qu’un stratagème marketing », dit-il.

Bien que mercredi marque le début du mois de juillet, marquant la fin du mois de la fierté en 2021, cela ne signifie pas que le soutien à la communauté LGBTQ doit cesser. Voici quelques façons de continuer à être un allié, quel que soit le mois.

Où faire un don, comment faire du bénévolat et organiser

Amit Paley, PDG de The Trevor Project, a déclaré qu’il n’y avait « pas de bonne façon de montrer son soutien » à la communauté LGBTQ. Faire un don, faire du bénévolat et pousser les législateurs à protéger les membres de la communauté sont quelques façons d’aider à faire la différence.

Faire un don: Des organisations telles que GLAAD, The Trevor Project, The Center for Black Equity, Trans Lifeline, The Marsha P. Johnson Institute et PFLAG aident les membres de la communauté LGBTQ et éduquent les autres.

Donnez de votre temps : Bon nombre des organisations susmentionnées recrutent des bénévoles pour gérer les lignes téléphoniques, textuelles et de discussion en ligne. Paley a fait ses débuts au Trevor Project en tant que bénévole et considère cette expérience comme « la chose la plus gratifiante que j’aie jamais faite dans ma vie ».

Exprimez-vous dans la communauté, impliquez-vous dans le gouvernement : Paley a noté que plus de 80 factures au cours de la dernière année ont spécifiquement ciblé les jeunes transgenres et non binaires. Contacter les législateurs, rédiger des articles d’opinion dans les journaux locaux et soumettre des témoignages sont tous des moyens puissants d’utiliser votre voix, dit-il.

Instruisez-vous

Cato a grandi dans la petite ville de Paris, au Texas, où il ne connaissait aucune personne LGBTQ alors qu’il découvrait sa propre sexualité. Les cultures peu exposées sont « moins susceptibles d’avoir une compréhension ou de vouloir rechercher leur propre compréhension », dit-il.

« Il est vraiment important que les gens prennent eux-mêmes le temps de se renseigner sur les identités LGBTQ », ajoute Paley. « Il y a des personnes LGBTQ qui sont heureuses de répondre aux questions des personnes qui sont dans leur vie et de nos proches, mais mettre ce fardeau sur les personnes LGBTQ peut être beaucoup à supporter pour certains lorsqu’ils sont confrontés à beaucoup d’autres choses dans Donc, une façon de vraiment soutenir les personnes LGBTQ dans votre vie est de prendre le temps d’apprendre cela plutôt que de mettre le fardeau sur les personnes LGBTQ. «

Certains experts en ressources recommandent de commencer ou de poursuivre vos études :

Utiliser les réseaux sociaux pour montrer son soutien

Les médias sociaux ont rendu plus facile que jamais la présentation de l’assistance, qu’il s’agisse d’Instagram ajoutant une fonctionnalité pour inclure des pronoms dans le bios, des emoji du drapeau de la fierté d’Apple ou des infographies en ligne qui permettent de diffuser des guides sur la façon d’aider aussi simplement que de cliquer sur « partager ».

Internet peut toujours être un endroit difficile pour les personnes LGBTQ, en particulier les jeunes. Une enquête réalisée en 2021 par The Trevor Project sur la santé mentale des jeunes à l’échelle nationale a révélé qu’une majorité de jeunes LGBTQ ont déclaré que les médias sociaux avaient à la fois un impact positif et négatif sur leur santé mentale. Paley cite la haine, la discrimination et la désinformation comme des problèmes clés qui doivent encore être traités, mais il est encouragé par ceux qui se lèvent pour riposter.

« Les gens qui entrent dans les espaces en ligne … publient des messages d’amour, de soutien et d’affirmation », a-t-il déclaré. « Ils défendent en général les gens, les personnes LGBTQ, mais ils peuvent aussi se lever spécifiquement et dire à propos d’un ami, d’un voisin ou d’un membre de la famille : ‘C’est une personne dans ma vie, et je l’aime, et je’ Je suis si fier d’eux d’être ce qu’ils sont. Cela peut avoir d’énormes avantages positifs. »

Exhortez les entreprises et les entreprises à manifester leur soutien « 365 jours par an »

Une myriade de grandes entreprises ont manifesté leur soutien envers les personnes LGBTQ ce mois de la fierté. Mais, comme le note Paley, « le mois de la fierté est un mois sur 12 ».

« Nous avons besoin et attendons des entreprises et des organisations qu’elles soutiennent les personnes LGBTQ 365 jours par an », ajoute-t-il. « Les défis auxquels les jeunes LGBTQ sont confrontés ne se limitent pas au mois de juin. »

Voici quelques façons dont les entreprises peuvent le faire, selon Paley :

Créer des « espaces sûrs et affirmatifs » pour leurs employés : Assurez-vous que les plans de soins de santé incluent une couverture de la chirurgie affirmant le genre, incluent des toilettes pour tous les genres dans le bureau, encouragent les collègues à utiliser des pronoms dans les signatures de courrier électronique, soutiennent les groupes de ressources des employés et mettent en évidence le leadership « en déclarant qu’ils soutiennent les personnes LGBTQ et travaillent de manière proactive pour créer des espaces là où c’est le cas. »​​​​​​

Répondre à une clientèle diversifiée et complexe : « Assurez-vous de ne pas faire des choses qui supposent que tout le monde est hétéro ou que tout le monde est cisgenre », dit Paley. « Et créer une expérience pour les personnes LGBTQ qui les voit et les respecte pour ce qu’elles sont. »

« Traitez les gens avec amour »

En fin de compte, disent les experts, il n’y a pas d’approche unique pour être un allié. La clé est de diriger avec amour, attention et respect.

Caton exhorte les autres à demander aux gens « comment ils veulent être vus » – des questions telles que « quels sont vos pronoms ? » » et « Que puis-je faire pour vous aider à vous sentir plus à l’aise ? peut aller loin. Il en va de même pour offrir un espace sûr d’écoute sans jugement.

« Si quelqu’un dans votre vie vous parle, ou est LGBTQ, et que vous clarifiez simplement: » Je t’aime pour qui tu es. Je suis si heureux que vous partagiez cela avec moi. Et je veux que vous sachiez que vous avez mon amour et mon soutien. Et je crois en toi et je veux te soutenir.’ Cela en soi peut aller très loin », explique Paley.