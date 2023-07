Le mois de juin historique de Shohei Ohtani en tête d’affiche de l’équipe du mois de Verlander

Ben Verlander Analyste FOX Sports MLB

Nous avons terminé trois des six mois complets de la saison MLB, ce qui nous amène à mi-parcours.

Pour certains joueurs, juin a été le moment de changer les choses. Pour d’autres, c’était pour s’assurer une place dans le All-Star Game ( 11 juillet à 20 h HE sur FOX et l’application FOX Sports ). D’une part, il s’agissait d’enregistrer le meilleur mois de l’histoire du sport.

Sans plus tarder, voici ma dernière équipe du mois !

Attrapeur : Yainer Diaz, Astros de Houston — Moyenne au bâton de 0,310, cinq circuits, 12 points produits, huit doubles

Je ne pense pas que quiconque ait vraiment vu cela venir. Le receveur principal des Astros était – et est toujours – Martín Maldonado. Mais le fait que Díaz se présente et soit aussi bon ajoute tellement de profondeur à cette équipe et donne aux Astros plus de capacité pour démarrer Maldonado et le faire sortir pour que Díaz frappe.

Première base: Matt Olson, Braves d’Atlanta – .272 moyenne au bâton, 11 circuits, 25 points produits, .993 OPS

Ce fut difficile pour moi, mais j’ai atterri sur Olson parce qu’il a réussi 11 coups de circuit au cours du mois. Onze circuits ! Cela l’a certainement aidé à gagner un clin d’œil aux étoiles dimanche.

Olson a été tellement strié cette année. Il a très bien commencé, puis il a traversé une mauvaise période. Il semble qu’il soit enfermé maintenant, ou du moins il l’a été pendant tout le mois de juin.

Seconde base: Luis Arráez, Marlins de Miami — Moyenne au bâton de 0,406, deux circuits, 19 points produits, sept retraits au bâton

Lorsque vous êtes en mission pour atteindre .400, vous avez besoin de beaucoup de mois lorsque vous atteignez .400. Juin était l’un de ces mois, et c’était aussi le mois où il est venu sur « Flippin’ Bats ». (Coïncidence? Je ne pense pas.) Il a également frappé deux circuits!

Si vous ne savez pas grand-chose sur Arráez à part sa moyenne au bâton élevée, il n’a pas beaucoup de circuits (seulement 17 en cinq ans de carrière). Alors, donnez-lui un peu de crédit là-bas. De plus, il n’a frappé que sept fois. J’ai passé quelques soirées dans des ligues mineures de baseball où j’ai retiré sept frappes dans un match. OK, ça ne s’est pas produit. Mais vous obtenez le point.

Shohei Ohtani des Angels et Ronald Acuña Jr. des Braves en tête d’affiche de l’équipe du mois

Troisieme base: José Ramírez, Gardiens de Cleveland – .330 moyenne au bâton, sept circuits, 23 points produits, 1.030 OPS

Je suis vraiment content de celui-ci parce que Ramírez l’a renversé. Il avait vraiment du mal à démarrer l’année et ne jouait pas comme on avait l’habitude de le voir jouer.

Arrêt-court : Corey Seager, Rangers du Texas — Moyenne au bâton de 0,368, cinq circuits, 25 points produits, 1,083 OPS

Les Rangers ont été la meilleure attaque au baseball, et ils en ont fait une bonne partie sans Seager. En dépit d’être blessé, il a eu toute l’année, atteignant 0,351 avec 10 circuits, 49 points produits et un OPS de 1,023. La course MVP est actuellement non partante, mais Seager serait normalement dans la conversation et il est un partant All-Star méritant.

Champ extérieur : Nick Castellanos, Phillies de Philadelphie – .351 moyenne au bâton, cinq circuits, 21 points produits

Castellanos All-Star ! Il a eu un bon mois de juin pour l’aider à gagner un clin d’œil bien mérité. Castellano frappe toujours. J’ai pu jouer avec lui quand nous étions tous les deux dans l’organisation des Detroit Tigers, et il a frappé à tous les niveaux.

La production de l’année dernière a été une exception, car il a d’abord eu du mal dans une nouvelle équipe, mais a quand même produit de grands moments en séries éliminatoires.

Nick Castellanos et JT Realmuto courent alors que les Phillies prennent les devants sur les championnats nationaux

Champ extérieur : Michel Harris IIBraves – moyenne au bâton de 0,372, cinq circuits, 14 points produits, 1,005 OPS

Harris a augmenté sa moyenne au bâton de plus de 60 points au mois de juin. Comment tu fais ça? Eh bien, frapper .372 aide certainement. Il a également ajouté de la puissance en cours de route et le fait tout en frappant à la neuvième place des Braves.

Pensez-y. Il est neuvième dans l’alignement des Braves et il est l’un de mes trois meilleurs voltigeurs du mois.

Champ extérieur : Ronald Acuna Jr.Braves – moyenne au bâton de 0,356, neuf circuits, 1,111 OPS, 14 buts volés

Il a en quelque sorte accéléré son rythme pour une saison 40/70 en juin, ayant un peu de surtension à la fin du mois. Il a également réussi sept doubles et réalisé de nombreux grands jeux défensifs.

Le favori de la NL MVP était à juste titre le principal obtenteur de votes pour le match des étoiles de la MLB 2023, ce qui permet d’oublier facilement qu’il s’agit de sa première saison complète depuis qu’il a déchiré son ACL.

Frappeur désigné: Shohei Ohtani, Les anges de Los Angeles – .394 moyenne au bâton, 15 circuits, 29 points produits, 1.444 OPS

Il fait évidemment partie de cette équipe. Cet OPS est le meilleur en un mois depuis Lou Gehrig ! Avez-vous entendu parler de lui? Oui, vous avez. Je parle évidemment beaucoup de lui. Lorsque vous ajoutez le lancer, il vient de vivre le plus beau mois de l’histoire du baseball. Mais offensivement, il rivalise avec certains des meilleurs mois que nous ayons jamais vus.

Shohei Ohtani vient-il de vivre le meilleur mois de l’histoire de la MLB ?

Lanceur partant : Blake Snel, Padres de San Diego – 3-1, trois points mérités, 53 retraits au bâton, 31 manches lancées, moyenne au bâton de 0,124 contre

Snell a remporté le Cy Young Award en 2018. Après quelques difficultés au cours des dernières saisons, il est revenu à ce niveau en juin. Il n’a accordé que trois points mérités pendant tout le mois.

Il était également un invité récent sur « Flippin’ Bats », nous donnant l’opportunité de parler avec lui lorsque nous étions à San Diego. Nous avons demandé comment il avait réussi à changer les choses récemment. La raison? Le golf. Le fait est qu’il ne réfléchit pas trop.

Lanceur de relève : Félix Bautista, Orioles de Baltimore – Sept arrêts, 22 retraits au bâton, 10 2/3 manches lancées, un point mérité, zéro marche, six coups sûrs

Il y a peut-être eu des joueurs avec plus d’arrêts que Bautista en juin, mais personne n’a été plus dominant. Il retire en moyenne deux frappeurs par manche, ce qui est juste fou, et touche 103 mph sur le pistolet.

Joueur du mois : Shohei Ohtani

C’est assez explicite.

