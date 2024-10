Le mois de début du tournage de la saison 2 de Fallout confirmé par la star de retour

Le Tomber la série est presque prête à commencer le tournage, selon une interview du New York Comic Con Écran coup de gueule eu avec une star de la série. Basée sur la série de jeux vidéo à succès, la série suit les habitants des abris 31, 32 et 33, aux côtés de plusieurs survivants de la surface. La saison 1 s’est concentrée sur les Vaults, la Confrérie de l’Acier et les chasseurs de primes alors qu’ils commençaient à découvrir les secrets de Vault-Tec. Après Tomber la saison 1 s’est terminée avec plusieurs cliffhangers, la saison 2 devrait poursuivre le récit global de la série en explorant davantage Vault-Tec.









Auparavant, la seule nouvelle concernant la saison 2 datait du mois d’août, lorsqu’il avait été annoncé que la production commencerait « bientôt« . Dans une interview avec Écran coup de gueule à NYCC pour discuter de la sortie numérique de Deadpool et WolverineLeslie Uggams a offert plus d’informations sur la chronologie. Elle a expliqué que le tournage de la série commencera officiellement en novembre. Uggams a joué le rôle de Betty Pearson, la surveillante de l’Abri 33, originaire de l’Abri 31, et elle maintiendra probablement une forte présence dans la production. Découvrez sa citation complète ci-dessous :

Leslie Uggams :

C’est un spectacle incroyable, incroyable. Je suis avec les gens de l’Abri, donc je n’ai pas pu voir ce que faisaient les gens de la Terre. Alors quand c’est arrivé, j’ai été époustouflé. Mais Betty a des choses en réserve. Restez simplement à l’écoute.

Coup de gueule à l’écran :

Avez-vous déjà commencé à tourner la saison 2 ?





Leslie Uggams :

Nous commençons novembre. J’en suis excité.





Ce que le mois de tournage de la saison 2 de Fallout signifie pour la série

Son calendrier de retour a été accéléré

Le délai est étonnamment court, étant donné que toute la première saison est sortie le 10 avril 2024. Prime Video a quelque peu accéléré le calendrier en approuvant Tomber saison 2 huit jours seulement après la fin de la saison 1. Pourtant, il restait environ six mois pour terminer l’intégralité du travail de scénario et de pré-production des prochains épisodes. C’était encore plus compressé, étant donné qu’Ella Purnell (Lucy) n’aurait apparemment eu aucune préparation en août et pensait qu’elle travaillerait avec ferveur sur la série dans six mois à partir de ce moment-là.

Le tournage de la saison 1 a commencé le 5 juillet 2022 et la saison est finalement sortie le 10 avril 2024.



Le calendrier rapide de pré-production peut être excusé, étant donné qu’une grande partie du décor a déjà été développée. Les accessoires, les costumes et les décors sont tous construits et prêts pour le tournage, il y a donc peu de problèmes majeurs. Néanmoins, il y aura un calendrier de post-production important qui nécessitera de se précipiter vers le tournage. Le tournage de la saison 1 a commencé le 5 juillet 2022 et la saison est finalement sortie le 10 avril 2024. Si la saison 2 suit une piste similaire, la prochaine saison pourrait ne pas être diffusée avant 2026.

Notre point de vue sur le calendrier de production de Fallout Saison 2

La saison 2 de Fallout devrait être plus simple que la saison 1





La grande majorité des problèmes de post-production proviendront du travail VFX, mais il y aura également des problèmes majeurs liés à la production. Avec autant de personnages dans Tomberle vaste casting de il y aura de nombreux paramètres et environnements qui devront être explorés. Hank a volé l’armure de Maximus, Lucy et la Goule voyagent ensemble, Maximus est une figure éminente de la Confrérie de l’Acier et Moldaver poursuit ses propres efforts avec sa milice. Même Norm a sa propre histoire, qu’il faudra explorer. Avec tant de choses à tirer, Tomber la saison 2 devrait avoir un processus de tournage difficile.