Le mois d’août le plus chaud depuis 174 ans, selon la NOAA

De nombreux records de chaleur ont été battus cet été.

Le mois dernier a été le mois d’août le plus chaud jamais enregistré, selon L’administration nationale des océans et de l’atmosphère records remontant à 174 ans. La période de trois mois allant de juin à août a également été la plus chaude jamais enregistrée, La NOAA a déclaré jeudiet a englobé l’hiver météorologique le plus chaud jamais enregistré dans l’hémisphère sud.

Les températures mondiales à la surface de la mer ont été les plus élevées jamais enregistrées en août, et c’était le cinquième mois consécutif où les températures mondiales de la surface de la mer ont atteint de nouveaux sommets pour chaque mois respectif.

L’anomalie de température de surface de la mer, ou mesure de l’écart par rapport à une moyenne à long terme, pour août 2023 était également la plus grande anomalie jamais enregistrée.