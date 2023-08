Le mois d’août est une fois de plus à la hauteur de sa triste réputation en matière d’actions

Ces reculs contrastent avec la reprise du marché observée plus tôt cette année. Le Nasdaq Composite a réalisé en 2023 sa meilleure performance au premier semestre depuis 40 ans. Les gains du S&P 500 au cours des six premiers mois de l’année ont marqué le meilleur début d’année de l’indice depuis 2021.

« Le pays a besoin d’une bonne restructuration de son marché immobilier, à l’instar des États-Unis, où les prix des appartements sont réduits, la dette est restructurée et de nouveaux investisseurs en actions sont amenés comme danseurs de tombes », a déclaré Ed Yardeni de Yardeni Research dans une note plus tôt en janvier. Août. « En attendant, nous restons à regarder les décombres se dérouler. »

De plus, les inquiétudes concernant une nouvelle crise immobilière en Chine se développent. Très endetté Country Garden Holdings est tombé à un niveau record et a été retiré de l’indice boursier Hang Seng à Hong Kong. Evergrande, un autre géant chinois de l’immobilier, a déposé une demande de mise en faillite aux États-Unis la semaine dernière. Tout cela a conduit la banque centrale chinoise à réduire ses taux d’intérêt ce mois-ci.

Une autre source de pression sur le marché ce mois-ci a été la crainte que la Fed maintienne ses taux directeurs à un niveau plus élevé que prévu plus longtemps que prévu. Plus tôt cette semaine, cela a poussé le rendement des bons du Trésor à 10 ans à son plus haut niveau depuis 2007.

Dans un résumé de sa réunion de juillet, la Fed a noté que les responsables de la banque centrale voient toujours des « risques à la hausse » pour l’inflation – ce qui pourrait conduire à de nouvelles hausses de taux. Plus précisément, la banque centrale a déclaré : « Alors que l’inflation reste bien supérieure à l’objectif à long terme du Comité et que le marché du travail reste tendu, la plupart des participants continuent de voir des risques haussiers importants pour l’inflation, qui pourraient nécessiter un nouveau resserrement de la politique monétaire.

Tout cela survient alors que de nouvelles données semblent montrer que l’inflation se rapproche de l’objectif de 2 % de la Fed. L’indice des prix à la consommation, un indicateur d’inflation largement suivi, a augmenté de 3,2 % en juillet sur une base annuelle. Ce taux est bien inférieur à celui de l’année dernière, lorsque l’IPC avait culminé à 9,1 %, le plus élevé depuis 40 ans.

Les investisseurs auront davantage d’indices sur le potentiel d’un futur resserrement de la Fed vendredi, lorsque le président Jerome Powell prononcera un discours lors d’un symposium économique annuel à Jackson Hole, dans le Wyoming.