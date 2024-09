Le Mois d’action contre la faim sensibilise à l’insécurité alimentaire dans le nord du Michigan

NORD DU MICHIGAN — Septembre est le mois de la lutte contre la faim et Manna Food Project s’efforce de sensibiliser à ce problème dans les comtés d’Antrim, de Charlevoix et d’Emmet.

Le Mois d’action contre la faim est une campagne nationale lancée par Feeding America, a déclaré Cherrell Granger, coordinateur du développement et des communications pour le projet Manna Food. Tout au long du mois de septembre, Manna sensibilisera les gens à l’insécurité alimentaire dans la région.

« Nous avons la chance de vivre dans une région si belle que peu de gens comprennent vraiment l’impact de l’insécurité alimentaire au sein de nos propres communautés », a déclaré Granger. « C’est pourquoi une partie du Mois d’action contre la faim au niveau local consiste à sensibiliser nos communautés et nos quartiers à la faim et à l’insécurité alimentaire. »

Le projet Manna Food est situé au 8791 McBride Park Ct. à Harbor Springs.

Selon l’étude Map the Meal Gap de Feeding America, 14 % de la population des trois comtés desservis par Manna est considérée comme étant en situation d’« insécurité alimentaire », ce qui signifie qu’elle n’a pas assez de nourriture pour survivre. Près des deux tiers des habitants vivent également en dessous du seuil du SNAP, qui se situe à 200 % du seuil de pauvreté.

« Dans nos communautés, près d’une personne sur dix a du mal à se nourrir suffisamment », a déclaré Granger. « C’est un chiffre assez stupéfiant, car on sait qui et combien de personnes ont vraiment du mal à joindre les deux bouts dans nos communautés en ce moment. Le coût de la vie étant supérieur aux salaires dans notre région, de plus en plus de personnes, de plus en plus de familles qui travaillent, se tournent vers le réseau alimentaire caritatif pour obtenir cette aide alimentaire. »

Tout au long du mois, différents événements locaux auront lieu pour soutenir le projet :

Les personnes intéressées par le bénévolat peuvent le faire au Manna Food Project pour des périodes de bénévolat de 60 minutes. De plus, des événements seront organisés à la banque alimentaire et une récolte de pommes de terre aura lieu à Cross Village.

Les matchs à domicile du lycée de Petoskey, notamment le football universitaire le 17 septembre, le volley-ball universitaire le 19 septembre et le football universitaire le 20 septembre, auront pour thème « Orange Out » pour sensibiliser à l’insécurité alimentaire.

Il y aura deux collectes de fonds, dont un événement de poterie Paint and Sip à 18 heures le 18 septembre au Happy Troll Deli and Pub et le 4e événement annuel Walloon Lake Chili Cook-Off for Charity à midi le 29 septembre à Village Green Park.

« Le besoin d’aide alimentaire augmente dans nos comtés », a déclaré Carrie Klingelsmith, directrice exécutive du projet Manna Food, dans un communiqué de presse. « De plus en plus de familles qui travaillent se tournent vers les banques alimentaires pour faire face au coût de la vie. En moyenne, nous servons 10 nouvelles familles chaque semaine dans notre propre banque alimentaire. Il a été difficile de répondre au besoin croissant de nourriture et nous avons besoin de toute l’aide possible en ce moment. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup plus. »

Des événements supplémentaires seront publiés tout au long du mois à mannafoodproject.org/ham.

