Alcorn State University, Santa Fe College et West Kentucky Community and Technical College sont tous des collèges de la classe ouvrière. La plupart de leurs étudiants ont des revenus modestes et beaucoup essaient de devenir le premier membre de leur famille à obtenir un diplôme universitaire.

Si vous passez du temps sur l’un de ces campus, vous en ressortirez probablement inspiré. Les étudiants ont souvent enduré des difficultés – comme un lycée dysfonctionnel, une relation abusive ou un service militaire en temps de guerre – et ont compris comment continuer.

Vous remarquerez peut-être autre chose: les collèges qui tentent d’éduquer ces étudiants le font avec un petit budget.

West Kentucky dépense 7 200 $ par année par étudiant pour l’éducation – de l’argent qui doit couvrir les salaires des professeurs et du personnel de soutien, ainsi que des laboratoires et d’autres ressources pédagogiques. Alcorn State (au Mississippi) et Santa Fe (en Floride) dépensent chacun moins de 14 000 $. Il en va de même pour le Borough of Manhattan Community College, à New York.