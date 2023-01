Le moins comme l’autre critique – l’histoire d’horreur de la vie de Rosemary Kennedy

“Wlequel ressemble le moins à l’autre ? Une projection passe aux dessins de trois chiens et d’un chat. C’est un test de QI à l’ancienne, et la frénésie de Brian IrvinLa musique de nous donne un aperçu de la confusion de Rosemary Kennedy, saisissant les questions au fur et à mesure qu’elles défilent.

Rosemary, soeur de John, Robert et Ted, est le sujet de cette puissante œuvre de 75 minutes d’Irvine et du réalisateur et designer Netia Jones, présenté pour la première fois à Galway en 2019 et amené à Londres lors d’une autre visite de bienvenue de l’Irish National Opera. L’étrange dans la famille étoilée Kennedy, elle a été pratiquement effacée de son histoire. Une naissance ratée l’a laissée avec des difficultés d’apprentissage; en 1941, âgée de 23 ans, elle est lobotomisée à la demande de son père. L’opération l’a laissée inapte et institutionnalisée pour le reste de sa longue vie, victime de l’altérité calamiteuse de personnes comme elle, des femmes en particulier, et de l’orgueil de ceux qui prétendaient pouvoir les «guérir».

Ces hommes – ce sont tous des hommes – sont incarnés par l’acteur Ronan Leahy, un Américain enjoué, à la manière d’un animateur de talk-show. Leahy et Stephanie Dufresne assument les rôles périphériques dans une série d’instantanés de la vie de Rosemary et semblent également dépeindre Irvine et Jones, lisant souvent textuellement de vieilles lettres et rapports, reconstituant les choses. Aoife Spillane-Hinks, l’assistante à la mise en scène, lit également dans un micro depuis le côté de la scène, dans un brouillage des rôles qui renforce l’idée que la performance est autant un projet de recherche partagé qu’une œuvre d’art.

Le seul chanteur est Amy Ni Fhearraigh, dont la voix brille, capturant d’abord la fragilité de la mère de Rosemary, puis le mélange de sourire mégawatt et d’innocence confiante de Rosemary. La musique d’Irvine, avec la douzaine d’interprètes et leur chef d’orchestre Fergus Sheil dans une boîte de style studio d’un côté, est en partie improvisée, en partie préenregistrée et souvent troublante, à la fois dans sa colère bruyante et dans la façon dont elle change subtilement de quelque chose qui est présent à quelque chose de désincarné. Un épisode saisissant survient lorsque le bruit se transforme en un solo de piano tranquille et que la vidéo montre de la lumière jouant sur une piscine. “Bien sûr, elle adorait nager”, nous avait dit un extrait précédent. C’est un bref moment d’accomplissement au milieu de l’horreur de l’histoire de Rosemary. Cette pièce se propose de nous mettre en colère, et elle réussit.