Le Mohammedan Sporting Club passe devant Mumbai Kenkre 3-0

Le Mohammedan Sporting Club a remporté sa première victoire sur la route, enregistrant une victoire 3-0 contre le Mumbai Kenkre FC dans la Hero I-League 2022-23 au Cooperage Stadium jeudi.

Un soir où ils sont entrés en tant que favoris, l’entraîneur-chef musulman Kibu Vicuna a choisi un onze de départ dépourvu d’attaquant spécialisé car Abiola Dauda n’était pas disponible.

Cela signifiait que le capitaine Marcus Joseph a commencé le match plus haut sur le terrain aux côtés de Mirlan Murzaev.

Kenkre a démarré sur les chapeaux de roues, réalisant le premier arrêt du match de Sankar Roy dès la huitième minute.

Peu de temps après, le jeu s’est installé dans un schéma avec Mohammedan contrôlant le milieu de terrain et construisant patiemment le jeu.

À la 10e minute, Joseph a attiré le premier de nombreux arrêts de Padam Chettri dans le but de Kenkre.

À la 34e minute, enfin, le vent a tourné pour Mohammedan avec Mirlan Murzaev marquant avec un premier tir dans le coin supérieur gauche.

Les hommes de Vicuna ont pris la main sur le match dans les cinq minutes suivant la seconde mi-temps, le brillant effort à longue portée de Christy Davis leur donnant une avance de 2-0.

Marcus Joseph en a marqué un autre à l’heure de jeu, donnant à Mohammedan une solide avance de 3-0.

Joseph a eu la chance de doubler son score à la 73e minute après que Mohammedan ait remporté un penalty, mais son effort a été sauvé par le gardien de Kenkre Chettri.

