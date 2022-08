Le Mohammedan SC bat le FC Goa 3-1 lors de l’ouverture de la saison

Le football indien n’existe pas sur papier mais sur le terrain, le Mohammedan SC et le FC Goa ont donné le coup d’envoi de la 131e Coupe Durand au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Kolkata mardi.

La Fédération indienne de football a été suspendue par l’instance dirigeante mondiale du sport, la FIFA, lundi soir.

Les foules sont cependant venues en nombre pour soutenir l’équipe locale alors que Pritam Singh, Faslurahman et Marcus Joseph ont réussi à renverser la super frappe du skipper du FC Goa Mohammed Nemil alors que le Mohammedan SC s’imposait 3-1.

A LIRE AUSSI | Le CoA surpris par la décision de la FIFA de suspendre l’AIFF au milieu des discussions entre les parties prenantes

Le fait qu’il s’agissait du premier match de la saison était évident dès les premiers échanges de la rencontre. Les deux équipes ont perdu le rythme.

La première chance significative du match est venue au SK Faiaz, qui a été déployé sur les ailes mais a récupéré le ballon au milieu du parc à la 29e minute et a décidé de se lancer dans une course déchirante. Il n’a pas donné grand-chose car les défenseurs l’avaient rattrapé et sa frappe a fini par être bien bloquée.

Pritam Singh a raté une occasion en or de se relever une minute plus tard alors qu’un défenseur de la droite s’est frayé un chemin vers la gauche mais il a réussi à flamber au-dessus d’un filet vide.

À la 31e minute, Marcus Joseph n’a pas fait compter la pression continue car ses pieds agiles l’ont éloigné de son marqueur, mais son tir s’est trop glissé terriblement large.

C’est cependant le FC Goa qui a pris l’avantage sur une superbe frappe de Muhammed Nemil contre le cours du jeu à la 35e minute après une passe manquée de Nuriddin Davronov dans une zone dangereuse. Le jeune Gaur a esquivé son marqueur en s’accrochant au ballon lâche et a enroulé le ballon sur le côté du malheureux Sankar Roy dans le but.

Après la pause, Mohammedan SC ressemblait à une nouvelle équipe alors qu’ils arrivaient à la défense du FC Goa avec une vigueur renouvelée alors que les paroles de l’entraîneur Andrey Cherenyshov résonnaient sûrement dans leurs oreilles.

SK Faiaz a reçu le ballon sur l’aile alors qu’il s’élançait vers la ligne de touche et tentait de récupérer Marcus Joseph au deuxième poteau, mais Hrithik Tiwari dans le but de Goa a réussi à le frapper. Ce n’est qu’au bord de la surface de réparation que Pritam Singh a fait exploser le niveau de son équipe à la 49e minute.

À la 59e minute, Mohammedan était à nouveau à l’attaque alors que Faiaz remontait pour un ballon flottant d’Abhishek Ambekar mais Hrithik a réussi à le contrecarrer mais les deux se sont retrouvés au sol.

Le jeu est devenu physique lorsque les joueurs se sont retournés et que les crampes ont commencé à s’infiltrer, en particulier pour les jeunes du FC Goa.

Les arrêts de jeu constants signifiaient qu’il y avait un certain nombre de nouveaux visages sur le terrain et deux d’entre eux se sont bien combinés pour donner à Mohammedan la tête pour la première fois du match. Le centre d’Abhash Thapa a trouvé la tête de Faslurahman à la 84e minute.

Quelques minutes supplémentaires après la fin du temps réglementaire, Marcus a inscrit un tiers sur un centre de Faslurahman, la plupart des joueurs du FC Goa semblant vouloir simplement que le match se termine. Et les deux ensembles ont remercié le ciel quand il l’a fait.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici