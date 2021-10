Le Mohammedan SC affronte l’invaincu du FC Goa en finale de la Coupe Durand

Après près d’un mois d’action de football à indice d’octane élevé, il ne reste plus qu’au match final pour déterminer les champions alors que les favoris locaux du Mohammedan Sporting affrontent le FC Goa dans leur quête pour remporter le titre tant convoité de la Coupe Durand. La finale de la 130e Durand Cup est prévue pour un coup d’envoi à 18h00 IST le dimanche 3 octobre 2021 au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK).

Les Black Panthers voudraient réitérer leurs exploits de 2013 lorsqu’ils avaient remporté pour la dernière fois ce titre prestigieux, à New Delhi. Les supporters locaux, qui les ont fortement soutenus lors de leurs deux dernières rencontres, espèrent également qu’il en soit de même. Mohammedan Sporting a remporté une victoire convaincante 4-2 contre le FC Bengaluru United en route vers la finale. Tous les regards seront tournés vers les joueurs vedettes Marcus Joseph, Brandon Vanlalremdika et Nikola Stojanovic qui ont été exceptionnels tout au long de ce tournoi et chercheront à faire franchir à leur équipe le dernier obstacle.

Les Gaurs se sont toutefois infiltrés dans leur première finale de la Coupe Durand après une victoire serrée 7-6 après un bris d’égalité face au Bengaluru FC (BFC). Ils sont restés invaincus dans ce tournoi jusqu’à présent. Cependant, le FC Goa manquera des joueurs importants comme Brandon Fernandez, Glan Martins et Sertion Fernandez qui sont tous en service en Inde. Muhammed Nemil et Devendra Murgaokar seront la clé.

Murgaokar est également dans la course avec Marcus Joseph de Mohamedan, tous deux étant les meilleurs buteurs de ce tournoi, avec 5 buts chacun et le dernier match à jouer.

Avant le match, l’entraîneur du FC Goa, Juan Ferrando Fenoll a déclaré : « Je suis heureux parce que nous jouons la finale de ce tournoi mais pour moi, c’est une bonne opportunité et une bonne expérience parce que nous connaissons les joueurs sur lesquels nous mettons l’accent et quand nous jouer à ces jeux, la mentalité est sûrement plus agressive qu’un jeu amical typique. Et nous espérons aussi jouer un bon match contre un bon club ici à Kolkata. Et bien sûr, nous espérons faire de notre mieux demain, car notre rêve est de gagner le match et de remporter le trophée pour nos supporters. »

L’entraîneur-chef des Black Panthers, Andrey Chernyshov, a partagé ses réflexions avant l’affrontement final en déclarant: «Demain est un gros match, nous jouerons contre l’une des meilleures équipes d’Inde. C’est bon. J’espère pour les supporters, ce sera une très belle soirée et un beau match. Nous respectons cette équipe mais nous n’avons pas peur car nous savons à quel point nous sommes forts. Nous avons eu du mal à nous qualifier pour la finale, mais nous sommes maintenant en finale et nous n’avons plus qu’un seul objectif : gagner ce match.

Le match sera diffusé en direct sur l’application addatimes. Il sera également diffusé EN DIRECT sur le réseau sportif Sony sur leurs chaînes Sony Ten 2 SD et Sony Ten 2 HD.

