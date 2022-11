Le Mohammedan SC affronte le TRAU FC pour une deuxième victoire consécutive

Le Mohammedan SC a battu le TRAU FC 1-0 au Kishore Bharati Krirangan à Kolkata le dimanche 27 novembre pour remporter sa deuxième victoire consécutive.

Le but du milieu de terrain Faslu Rahman en première mi-temps a fait toute la différence pour la Brigade noire et blanche, qui commence maintenant à retrouver ses marques après avoir perdu ses deux premiers matches de la saison. Le match a marqué la première apparition tant attendue de la saison pour le maestro du milieu de terrain de Mohammedan, Nikola Stojanović. Le Serbe a joué un rôle clé dans la deuxième place de la Black and White Brigade la saison dernière.

TRAU, qui a subi sa première défaite de la saison contre Sreenidi Deccan la dernière fois, est sorti tout feu tout flamme et a créé quelques opportunités précoces.

À la 11e minute, l’arrière latéral Naresh Singh Yendrembam a lancé un centre invitant de la droite, dirigé à quelques centimètres de large par le jeune Sagolsem Bikash Singh.

La première grande opportunité de TRAU est arrivée à peine deux minutes plus tard lorsque l’attaquant ghanéen Nana Poku a trouvé Komron Tursunov dans des hectares d’espace à l’intérieur de la surface de réparation et que le Tadjik a martelé son tir contre le poteau.

Après avoir résisté à la pression initiale des visiteurs, Mohammedan a tenté de ralentir les choses et de construire patiemment depuis l’arrière avec l’aide de deux moteurs du milieu de terrain sous la forme de Stojanović et Davronov.

Il a fallu une demi-heure pour la première véritable incursion des hôtes dans la surface de réparation de TRAU. Faslu Rahman s’est libéré de la droite mais sa réduction prévue pour Marcus Joseph a été interceptée par une chemise rouge.

La percée de Mohammedan est survenue à la 40e minute avec leur premier tir cadré. Le centre en boucle d’Abhishek Ambekar a invité le gardien de TRAU, Loitongbam Bishorjit Singh, à sortir de son but, mais il n’a pas réussi à faire la collection. Le ballon est ensuite tombé droit sur le chemin de Faslu Rahman à l’extérieur de la surface, qui l’a frappé du premier coup pour marquer son deuxième but en autant de matchs.

TRAU a eu une grande chance d’égaliser sur le coup de la mi-temps lorsque Tursunov a lancé une frappe basse puissante avec son pied droit, qui a été rattrapée par les mains fermes de Sankar Roy entre les bâtons.

Les fans mahométans passionnés ont trouvé leur voix en seconde période et le son des tambours a résonné autour du Kishore Bharati Krirangan.

TRAU marquait un autre tir cadré à la 55e minute alors qu’un dégagement de la tête d’Ousmane N’Diaye de Mohammedan tombait dans les pieds de Gérson, qui envoyait sa demi-volée directement sur le gardien Roy.

L’équipe locale a dominé la possession pendant une grande partie de la seconde mi-temps, réduisant TRAU pour tenter sa chance en contre. Une de ces occasions a vu Tursunov enfiler une passe avant à l’intérieur de la surface à la recherche de Naresh, mais Roy est sorti de son but pour le récupérer.

Une énorme chance de doubler leur avantage a été implorée pour Mohammedan à la 70e minute. L’ailier SK Faiaz a trouvé Marcus Joseph avec une tête brillamment amortie juste à l’extérieur de la surface de réparation, mais le skipper a raté son effort.

Sankar Roy a de nouveau été appelé à l’action à la 81e minute. Le remplaçant de TRAU, Khanngam Horam, a enroulé un tir bas à longue distance qui a été habilement renversé par le gardien musulman.

La ligne arrière mahométane expérimentée a bien géré les choses dans les phases finales du concours et a vu toutes les attaques potentielles de TRAU pour une victoire 1-0 durement disputée.

L’arrière droit musulman Vanlalzuidika Chhakchhuak a été nommé Héros du match pour sa solide performance défensive contre Bikash et Poku.

Le résultat a permis au Mohammedan SC d’Andrey Chernyshov de se hisser à la sixième place du classement avec six points. TRAU, en revanche, a glissé à la septième position avec quatre points.

