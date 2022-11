Le module RegiStar de Samsung vous permet d’ajouter un geste de retour, de réorganiser le menu Paramètres

Samsung a publié un nouveau module RegiStar pour Good Lock, qui ajoute quelques fonctionnalités et personnalisations utiles. RegiStar est maintenant disponible sur le Galaxy Store de Samsung et il est compatible avec les appareils exécutant One UI 5.0.

Le plus grand nouvel ajout est peut-être le geste du robinet à l’arrière. Les gammes Galaxy S et Flip prennent désormais en charge le double et le triple tapotement pour lancer une application ou exécuter une action. Le Fold4, d’autre part, prend en charge un geste ferme de pression et de maintien sur l’écran extérieur.













Options Regi Star

RegiStar vous permet également de personnaliser le menu général des paramètres et de réorganiser tous les sous-menus à votre guise. Le comportement d’appui long de la touche latérale peut également être modifié.

Gardez à l’esprit que le nouveau module Good Lock est toujours en version bêta et que votre expérience peut varier.

