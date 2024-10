le module en métal monolithique accueille l’espace de travail, le salon et la cuisine du bureau de studioinòci à Milan

un module en métal recyclé ancre le siège social de Nucleo

La société italienne Studioinòci a converti une ancienne salle de sport à l’intérieur d’un immeuble de bureaux dans le nord Milan dans le quartier général pour une entreprise de création de contenu web. Ancré par un monolithe proéminent, un élément fixe central conçu pour la polyvalence, le siège social Nucleo embrasse une esthétique industrielle brute, intégrant des principes de conception durable partout.

Le monolithe apparaît comme une microarchitecture fermée obtenue à partir d’une seule masse de matériau capable de s’ouvrir complètement et de se fragmenter dans toutes ses fonctions. Fabriqué à partir de recyclé métal éléments, il agit comme une unité multifonctionnelle qui contient des fonctions de bureau essentielles, des rangements divisant, une kitchenette et des espaces de détente à l’intérieur. Il est construit avec une structure métallique modulaire au-dessus du plancher surélevé en damier existant, conservant une finition brute et industrielle, avec des soudures et des boulons apparents pour un aspect intentionnellement non raffiné.



toutes les images de Martina Cora

Studioinòci enveloppe le bureau de charbon de bois et de noir

Le plus large de Studioinòci conception Le concept du siège social de Nucleo étend une palette de matériaux aux tons sombres dans tout l’espace de 200 mètres carrés, en utilisant des finitions anthracite et noire. Des tuyaux ondulés apparents, disposés selon des motifs géométriques le long du plafond, forment le système d’éclairage principal, avec des luminaires linéaires projetant une lumière uniforme d’inspiration cyberpunk. L’éclairage spectaculaire de la base autour du monolithe lui donne un effet flottant, accentuant sa présence dans l’aménagement décloisonné. Les détails métalliques, faisant écho à la composition du monolithe, se poursuivent dans le bureau avec des couvercles de ventilo-convecteurs personnalisés, des plinthes et des accessoires de toilettes en métal. Les finitions murales existantes et le sol en damier existant ont été préservés et complétés par de nouveaux carreaux de béton et de nouvelles compositions géométriques, s’intégrant parfaitement à l’esthétique industrielle globale de l’espace.

Avant la construction de l’élément central, il y a eu une phase d’étude sur la manière de diviser le processus en plusieurs phases pour le système d’assemblage sur site. L’écoconception a inspiré la forme du monolithe, en utilisant des piliers verticaux et des traverses recyclés basés directement sur le plancher flottant. Construite en tôles microperforées recyclées, ses surfaces sont structurées pour accueillir des serveurs d’un côté et une kitchenette de l’autre, avec à son extrémité un espace détente clôturé. L’adaptabilité de la conception garantit un transport et un remontage faciles, minimisant ainsi le gaspillage de matériaux.



Studioinòci a transformé une ancienne salle de sport en siège social d’une entreprise de création de contenu Web



l’espace est ancré par un monolithe proéminent, un élément fixe central conçu pour la polyvalence



l’unité contient des fonctions de bureau essentielles, du rangement, une kitchenette et des espaces de détente



fabriqué à partir d’éléments métalliques recyclés



couvercle du ventilo-convecteur



détails des toilettes



tôle et soudure apparente



l’adaptabilité de la conception garantit que la structure peut être transportée et réassemblée, minimisant ainsi le gaspillage de matériaux