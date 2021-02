Le module complémentaire de spraystation de Lynx est une insulte pour les joueurs du monde entier

Quand vous regardez d’anciennes émissions de télévision et de vieux films, le joueur stéréotypé était généralement une personne plus grande, généralement avec une mauvaise peau et une mauvaise odeur corporelle, vivant dans le sous-sol de leurs parents en jouant à des jeux toute la journée et recevant à peine la lumière du soleil. Bien que cela puisse être vrai pour une petite sous-section de joueurs, le jeu en tant que passe-temps est passé d’une entreprise de geek à l’une des formes de divertissement les plus courantes au monde.

Prenons par exemple GTA 5 et le plus connu GTA Online. Le jeu est le produit de divertissement le plus vendu de tous les temps, avec des rapports suggérant que le jeu a rapporté plus de 6 milliards de dollars jusqu’à présent et qu’il continue de croître – 2020 a été l’année la plus chargée de GTA Online à ce jour. Ce ne serait pas possible s’il était simplement joué par des « joueurs inconditionnels » – le jeu est pour tout le monde, et il devient de plus en plus accessible à tout moment.