Le module complémentaire 4K Plus de YouTube TV obtient enfin un prix

YouTube TV franchit une nouvelle étape aujourd’hui, à la fois en termes de fonctionnalités et de prix, en supposant que vous souhaitiez ce que Google propose désormais. Vous vous souvenez de ce package complémentaire 4K qui a été annoncé pour la première fois en février ? C’est ici.

Google annoncé que le module complémentaire 4K Plus de YouTube TV est mis en ligne aujourd’hui, avec des flux de contenu 4K du réseau et des sports en direct (comme NBC et ESPN), ce sera comme avoir à nouveau un forfait de câble traditionnel. Je dis cela aussi parce que nous avons enfin un prix pour aller avec 4K sur YouTube TV.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez essayer le module complémentaire 4K gratuitement pendant 30 jours, puis le verrouiller pendant un an à 9,99 $/mois. Après la première année, Google augmente le prix à 19,99 $/mois. Oui, il vous en coûtera 20 $ à partir de l’année prochaine pour accéder à la 4K sur YouTube TV.

Bien sûr, la 4K n’est pas la seule chose incluse dans ce package. Google va permettre aux clients de télécharger du contenu pour le visionner hors ligne et vous donnera la possibilité de diffuser un nombre illimité de sessions YouTube TV dans votre maison, sur le même Wi-Fi. Actuellement, vous ne pouvez diffuser que 3 à la fois, il s’agit donc d’une amélioration pour les grandes familles avec des écrans et des téléviseurs dans toutes les pièces.

Oh, et enfin, YouTube TV obtient l’audio Dolby 5.1 pour tout les abonnés. Cette nouvelle fonctionnalité commencera à être déployée dans les semaines à venir.

Pour ajouter 4K, vous ouvrez YouTube TV, accédez aux paramètres et recherchez la section 4K. Il devrait être en direct pour tout le monde en ce moment.