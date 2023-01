Le module complémentaire 4K de YouTube TV obtient une réduction de prix incroyable pour certains

Au cours du week-end, un certain nombre d’abonnés à YouTube TV ont remarqué qu’une offre spéciale avait été signalée pour leurs comptes. Pour certains, l’affaire semblait presque trop bonne pour être transmise, surtout s’ils préfèrent un contenu de la plus haute qualité possible. Je parle du module complémentaire YouTube TV 4K, qui a été incroyablement cher pendant la majeure partie de son existence, mais qui a été proposé à certains abonnés pour aussi peu que 4,99 $ par mois.

Si vous payez ce fil reddit, vous n’aurez aucun mal à trouver des personnes qui ont reçu une promotion complémentaire YouTube TV 4K. Je ne peux pas dire que je suis l’un d’entre eux, mais beaucoup voient une offre qui inclut le service pendant 24 mois pour ce prix de 4,99 $. D’autres ont vu 6,99 $/mois ou 9,99 $/mois.

Le contenu 4K de YouTube TV est encore assez limité, semble-t-il, donc payer quoi que ce soit au-dessus de ce prix de 5 $ pourrait ne pas en valoir la peine. Le prix total de 19,99 $ / mois ne vaut certainement pas la peine d’être dépensé dans ma maison, si tout ce que vous obtenez est quelques événements sportifs et du contenu Nat Geo ou FX. Je suppose que regarder hors ligne pourrait être un gros problème pour certains aussi.

La disponibilité de cette offre de 4,99 $/mois n’est pas connue. Comme je l’ai mentionné, les gens ont remarqué le prix au début du week-end, mais de nombreux abonnés à YouTube TV (moi y compris) ne voient que le prix total du module complémentaire 4K. Cela aurait pu être une courte opportunité pour une réduction de prix ou peut-être que Google en a assez d’offrir les promotions originales de l’équipage. Je plaisante car nous n’avons vraiment aucune idée de qui est ciblé.

Si un prix 4K décent vous a été proposé, faites-nous savoir depuis combien de temps vous êtes abonné.