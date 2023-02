Le modem Android haut de gamme de demain promet d’augmenter les signaux 5G médiocres

Frustré par la 5G terne ? Haut niveau Téléphones Android pourraient obtenir de meilleures connexions aux réseaux de nouvelle génération plus tard cette année, lorsqu’ils commenceront à emballer le prochain chipset modem premium de Qualcomm.

Le Snapdragon X75 5G est la prochaine génération du modem pour smartphone de Qualcomm, remplaçant le X70 utilisé dans le tout nouveau Galaxy S23 série. Qualcomm affirme que le nouveau modem présente des améliorations de la connectivité 5G, une consommation d’énergie réduite et plus de deux fois plus de capacité de traitement de l’IA que son prédécesseur, pour de meilleures connexions aux réseaux.

Le logiciel mis à niveau dans le modem est conçu pour mieux maintenir les connexions réseau dans les zones qui bloquent généralement les signaux téléphoniques, comme les ascenseurs, les métros, les aéroports et les parkings, indique la société.

Nous ne saurons pas à quel point le nouveau modem sera meilleur pour se connecter aux réseaux 5G jusqu’à ce que les téléphones commencent à l’utiliser dans la seconde moitié de 2023. Mais l’accent mis sur l’amélioration de la connectivité des smartphones reflète à quel point l’industrie se dirige vers la 5G autonome, où les réseaux cessera de compter sur la 4G LTE et se connectera aux smartphones en utilisant uniquement les fréquences 5G de nouvelle génération.

En plus de se connecter au sous-6 5G à basse fréquence et à la 5G à ondes millimétriques à plus grande vitesse, le X75 prend également en charge Satellite Muflier, qui permet aux smartphones d’envoyer des SMS et des données via des satellites. Qualcomm a annoncé la fonctionnalité à CES 2023 et a déclaré qu’il serait disponible pour les téléphones avec le modem X70 actuel de l’entreprise plus tard dans l’année, il n’est donc pas surprenant qu’il soit pris en charge dans le nouveau X75.

Le Snapdragon X75 fera son chemin dans les téléphones haut de gamme ainsi que les tablettes, les appareils Internet des objets et les automobiles, a déclaré Qualcomm, bien qu’il n’ait annoncé aucun appareil spécifique doté du modem.