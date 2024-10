Le modèle Samsung Galaxy S25 devrait être lancé avec le probable chipset MediaTek Dimensity 9400

On a beaucoup parlé de l’adoption par Samsung des chipsets MediaTek ces dernières semaines, même si rien n’est encore officiel. Au lieu de cela, il semble que la spéculation ait été initialement motivée par la sortie des Galaxy Tab S10 Plus et Galaxy Tab S10 Ultra avec les chipsets Dimensity 9300 Plus, ce qui représente une première pour la série.

Suite à cela, un article de Google DeepMind a laissé entendre que cette décision pourrait s’étendre à la division smartphones de Samsung, ce qui a depuis été réfuté. De même, les analystes du marché de Morgan Stanley auraient publié un rapport rejetant l’idée d’un combiné Samsung alimenté par le Dimensity 9400 qui serait commercialisé l’année prochaine. Bien que cela s’étende également à Honor, nous n’avons pas encore trouvé de preuve de cela, et notre source n’a pas non plus fourni de lien vers ledit rapport.

Néanmoins, des rumeurs continuent de circuler selon lesquelles Samsung intégrerait les chipsets Dimensity dans la série Galaxy S25. Apparemment, les négociations entre Samsung et MediaTek portaient à l’origine sur l’inclusion d’un chipset Dimensity sans nom à l’intérieur du Galaxy S25 de base. Cependant, Samsung aurait désormais opté pour l’exclusivité Snapdragon pour son prochain produit phare compact, qui pourrait également s’étendre au plus grand Galaxy S25 Plus.