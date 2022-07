Le modèle robuste Apple Watch Series 8 présenterait un nouveau design

Apple prévoit de lancer une Apple Watch haut de gamme avec un écran plus grand et un nouveau design, selon un Rapport Bloomberg.

Apple a augmenté la taille de l’écran avec les montres de la série 7 l’année dernière, qui offrent un écran bord à bord qui supprime une grande partie de la bordure sur les modèles précédents. Mais Bloomberg a déclaré que le nouveau modèle haut de gamme comportera le premier grand changement de conception depuis 2018 avec un écran 7% plus grand que la série 7. Il aura également une conception robuste, une durée de vie de la batterie plus longue et un capteur de température corporelle, selon le rapport. a dit.

Cela peut être un signe qu’Apple cible les montres de la série Fenix ​​7 de Garmin, qui ont de grands écrans, une longue durée de vie de la batterie et des conceptions robustes. Ces montres sont populaires parmi les randonneurs et les coureurs qui ont besoin d’une autonomie de batterie plus longue que celle offerte par l’Apple Watch.

Les ventes d’Apple Watch sont incluses dans le segment “Autres produits” de la société, qui a enregistré un chiffre d’affaires de 8,81 milliards de dollars au dernier trimestre, en hausse de 12,3% d’une année sur l’autre. Les changements pourraient aider Apple à répondre aux besoins d’un public qui n’a pas acheté d’Apple Watch autrement.

Apple devrait également annoncer une nouvelle version de son Apple Watch SE à 279 $, selon le rapport. Les modèles SE incluent généralement des fonctionnalités trouvées dans les versions précédentes de l’Apple Watch, mais à un prix inférieur.

Un porte-parole d’Apple n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Apple devrait publier ses résultats trimestriels jeudi.

