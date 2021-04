Le modèle réclame Rs.579cr en dommages-intérêts de Ronaldo

Londres, 29 avril (IANS) L’ancienne mannequin Kathryn Mayorga, qui avait accusé le footballeur Cristiano Ronaldo de viol en 2009, réclame 56 millions de livres sterling (Rs 579 crore) de dommages-intérêts.

«Elle veut 18 millions de livres sterling pour ‘les souffrances et souffrances passées’, 18 millions pour les ‘souffrances et souffrances futures’ et 18 millions de livres sterling de dommages-intérêts punitifs. Les dépenses de l’homme de 37 ans s’élèvent à 1,4 million de livres sterling avec des frais juridiques de 1,1 million de livres sterling, soit un total de 56,5 millions de livres sterling, soit deux ans de salaire de la star de la Juventus « , a déclaré un rapport sur mirror.co.uk.

L’ancienne mannequin avait accusé la star du football portugais de l’avoir violée. Le viol présumé aurait eu lieu dans une chambre d’hôtel à Las Vegas en 2009 après leur rencontre dans une discothèque.

Ronaldo avait fermement nié les allégations à l’époque en disant: «Je nie fermement l’accusation portée contre moi. Le viol est un crime abominable qui va à l’encontre de tout ce en quoi je suis et en quoi je crois. «

Mayorga avait accepté 270000 £ dans le cadre d’un règlement à l’amiable en 2010.

Cependant, elle a relancé l’affaire il y a trois ans en disant qu’elle était «mentalement incapable» lorsqu’elle a accepté de signer le règlement sous la contrainte.

Le rapport ajoute: «Son équipe juridique a déposé une liste de plus de 60 témoins qu’elle souhaite déposer. Ils incluent l’ancienne star britannique de Big Brother Jasmine Lennard, 35 ans, qui prétend être sortie avec l’ancien as de Manchester United il y a 10 ans. «

