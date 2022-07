Le modèle qui a dépensé Rs 4 Crore pour ressembler à Kim Kardashian paie Rs 95 Lakh pour être à nouveau elle-même

Inutile de dire que nous aspirons tous à ressembler à nos idoles de célébrités. Mais peu de fans purs et durs vont jusqu’à l’accomplir en obtenant des charges et de la chirurgie plastique, qui sont non seulement coûteuses mais aussi un chemin douloureux pour certains. Quelque chose de similaire s’est produit avec le mannequin Versace Jennifer Pamplona, ​​qui a passé douze ans et 600 000 $ (environ plus de Rs 4 crore) sur des procédures pour ressembler à Kim Kardashian en termes d’apparence. Cependant, Jennifer a changé d’avis plus tard et a déboursé 120 000 $ (environ Rs 95 lakh) pour annuler le travail et retrouver son look d’origine. Dans une conversation franche avec l’agence de presse Caters, Jennifer a détaillé son parcours, ses raisons et son expérience de passer sous le couteau et de se pomper avec des charges pour se transformer en Kim Kardashian.

Selon un récent rapport du New York Post, le modèle, dans le but d’imiter la mondaine américaine, a subi environ 40 opérations cosmétiques sur une période de 12 ans. Cependant, finalement, le modèle brésilien s’est rendu compte que son plaisir n’était qu’au niveau de la surface. Caters a cité Jennifer comme disant: “Les gens m’appelaient Kardashian et ça commençait à devenir ennuyeux. J’avais travaillé et étudié et j’étais une femme d’affaires. J’avais fait toutes ces choses et j’avais toutes ces réalisations dans ma vie personnelle, mais j’étais seulement reconnu parce que je ressemblais à un Kardashian. Jennifer a subi le couteau pour la première fois alors qu’elle n’avait que 17 ans, et c’était à l’époque où les Kardashian devenaient un nom familier.

Rapidement, Jennifer a commencé à développer une dépendance à la procédure, ce qui la ferait ressembler à une vedette après ses opérations. Ces 40 chirurgies comprenaient trois rhinoplasties et huit opérations sur ses fesses qui impliquaient des implants fessiers et des injections de graisse, pour imiter le corps de Kim. En raison de sa transformation, Jennifer a commencé à faire la une des journaux et a même amassé plus d’un million d’abonnés Instagram, mais le bonheur n’a pas suivi. Tout en admettant la dure vérité, Jenifer a poursuivi : “J’ai découvert que j’étais accro à la chirurgie et je n’étais pas contente, je mettais du mastic sur mon visage comme si j’étais au supermarché.”

Le mannequin de 29 ans a ajouté: “C’était une dépendance et je suis entré dans un cycle de chirurgie égal à la gloire et à l’argent, j’ai juste perdu le contrôle de tout. J’ai traversé beaucoup de moments difficiles.” En outre, Jennifer a affirmé qu’avant de se rendre compte qu’elle souffrait de dysmorphie corporelle et qu’elle souhaitait retrouver son apparence d’origine, elle avait été bouleversée pendant de nombreuses années. Elle a révélé qu’elle avait trouvé un médecin à Istanbul, qui a affirmé qu’il serait en mesure de l’aider à retrouver son ancienne apparence. Cependant, Jennifer a révélé qu’après avoir subi la procédure de “détransition”, une maladie l’a fait “saigner des joues” pendant trois jours. Elle a dit: «Je pensais que j’étais en train de mourir. Je me disais : ‘Qu’est-ce que j’ai fait de ma vie ?’

Heureusement, le joueur de 29 ans se remet, mais les effets finaux des procédures ne sont pas encore clairs en raison d’un gonflement et d’ecchymoses importants. Cependant, elle pense que la procédure douloureuse en valait la peine. Elle est soulagée de ne plus “se battre” avec elle-même et est heureuse d’avoir “compris le sens de la vie”. Elle a conclu en révélant qu’afin de faire prendre conscience des dangers de l’opération, elle travaille sur un documentaire intitulé Addiction. De plus, le mannequin s’est associé à un médecin pour créer une fondation au Brésil, afin d’aider les personnes souffrant de dysmorphie corporelle.

