Le modèle Oppo Reno8 T 4G Sunset Orange pose devant l’appareil photo, révélant les caractéristiques clés

Oppo lancera le Reno8 T 4G aux Philippines le 8 février, et on sait déjà à quoi il ressemble depuis qu’Oppo l’a listé sur sa boutique en ligne. La société n’a pas divulgué les spécifications du Reno8 T 4G, mais des rumeurs prétendent qu’il sera alimenté par le SoC Helio G99. Et nous pouvons confirmer que Reno8 T 4G aura la puce Helio G99 à la barre, grâce aux images en direct du smartphone que nous avons reçues d’un pronostiqueur anonyme.

Nous avons reçu trois photos, dont l’une nous montre l’écran “À propos de l’appareil” du Reno8 T 4G (CPH2481), affichant les spécifications du smartphone : Helio G99 SoC, écran 6,43″ et ColorOS 13 basé sur Android 13. Le smartphone dispose de 8 Go RAM (+ 8 Go de RAM virtuelle) et 256 Go de stockage, mais il pourrait y avoir plus d’options de mémoire qui n’ont pas encore été officiellement confirmées.

L’Oppo Reno8 T 4G sera livré avec quatre caméras – une caméra selfie 32MP à l’intérieur du trou de perforation de l’écran et une caméra principale 100MP à l’arrière rejointe par deux unités 2MP.

Une autre image nous montre les paramètres de taux de rafraîchissement de l’écran, qui confirment que le Reno8 T 4G emballera un écran de 90 Hz, et vous aurez la possibilité de choisir entre des taux de rafraîchissement de 60 Hz et 90 Hz. Cependant, il n’y a pas d’option Auto sur le Reno8 T 4G, qui peut changer automatiquement les taux de rafraîchissement en fonction des applications et du contenu affichés à l’écran. Cette image montre également l’icône NFC dans la barre d’état, ce qui signifie que le Reno8 T 4G aura une puce NFC à bord.

La troisième photo nous montre l’arrière du Reno8 T 4G. Nous examinons la version Sunset Orange avec un design en cuir, mais il n’est pas clair s’il s’agit du design Fibreglass-Leather que nous avons déjà vu sur F21 Pro 4G ou quelque chose de différent.

Nous savons que l’Oppo Reno8 T 4G sera également disponible en couleur Midnight Black avec le design Oppo Glow, et il reste à voir s’il y aura plus d’options de couleur ou juste ces deux-là.









Oppo Reno8 T 4G Orange coucher de soleil • Oppo Reno8 T 4G Noir minuit

Il existe également une variante 5G de l’Oppo Reno8 T, qui contient un écran incurvé avec un trou de perforation centré. Selon les rumeurs, il viendrait avec la puce Snapdragon 695, et nous nous attendons à ce qu’il soit lancé dans la première ou la deuxième semaine de février.



Oppo Reno8 T 5G

Merci pour le tuyau, pronostiqueur anonyme !